Сотрудника красноярской полиции заподозрили в получении взяток от лесозаготовителя

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения полиции ОМВД России по Нижнеингашскому району Красноярского края, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Полицейский задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно версии следствия, с июня 2020-го по январь 2023 год полицейский лично и через посредника получал от знакомого лесозаготовителя взятки на общую сумму 1,45 млн руб. Вознаграждение полагалось за предоставление служебной информации о датах планируемых проверок лесозаготовителей, непроведение в отношении него оперативно-розыскных и проверочных мероприятий.

В начале февраля, как писал «Ъ-Сибирь», следователи задержали заместителя начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярском краю. В материалах дела указывается, что страж порядка, который ранее занимал должность начальника отдела МВД по Богучанскому району, в составе преступной группы получил две взятки на сумму 2,5 млн руб. от лесозаготовителей. За это он, зная о фактах незаконной заготовки древесины в районе, не принимал меры к организации и проведению в отношении «черных» лесорубов оперативных мероприятий.

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Илья Николаев