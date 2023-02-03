Задержан один из руководителей подразделения собственной безопасности красноярского главка МВД

Заместитель начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярском краю подозревается в получении взяток, он задержан. Об этом рассказали в прокуратуре региона, отметив, что надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования.

По данным следствия, с июля 2021 по август 2022 года полицейский, который ранее занимал должность начальника отдела МВД по Богучанскому району Красноярского края, в составе преступной группы получил две взятки на сумму 2,5 млн руб. от лесозаготовителей. За это он, зная о фактах незаконной заготовки древесины в районе, не принимал меры к организации и проведению в отношении «черных» лесорубов оперативных мероприятий.

В пресс-службе краевого главка МВД сообщили, что по данному факту назначено проведение служебной проверки. В полиции опровергли распространенную в интернете информацию о родственных связях одного из фигурантов дела с руководителем ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Илья Николаев