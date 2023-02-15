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Коммерсантъ FM
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Минфин Бельгии принял решение по некоторым заявкам на разблокировку активов на счетах, связанных с НРД

Минфин Бельгии уже принял решения по некоторым из поданных на разблокировку активов заявок. Речь идет о счетах, открытых Национальному расчетному депозитарию (НРД) в европейском депозитарии Euroclear. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе министерства. Конкретные ответы не приводятся.

Минфин Бельгии получил несколько сотен заявок. «Мы рассматриваем каждую заявку в отдельности, и некоторые решения уже приняты», — говорится в ответе министерства. Тем временем партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин сообщил, что ведомство обещало направить решения о выдаче лицензии для разблокировки активов или отказе уже на следующей неделе.

В марте 2022 года Euroclear и Clearstream (еще один международный депозитарий ценных бумаг) заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. 3 ноября НРД подал обращение в Совет ЕС для обжалования санкций и получил отзыв. 22 декабря Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ FM» «Евробондам ищут пути замещения».

Мария Федотова

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