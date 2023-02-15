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Коммерсантъ FM
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ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам военной операции

Банк России разрешил банкам до конца января 2024 года не ухудшать оценку кредитов участникам военной операции, в том числе мобилизованным и членам их семей. В другом письме регулятора речь идет о мобилизованных предпринимателях.

Решение принято для снижения регуляторной нагрузки на кредитные организации, поясняет ЦБ. Решение о неухудшении качества обслуживания долга, независимо от оценки финансового положения заемщика, касается реструктурированных ссуд, в том числе в рамках банковских программ. В письме, которое касается предпринимателей речь идет о договорах, заключенных до дня призыва и по 31 декабря 2023 года. Во втором документе — о кредитных договорах, заключенных с заемщиками до даты возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств, прописанных в ФЗ № 377-ФЗ (об исполнении обязательств по кредитам участниками военной операции), по 31 декабря 2023 года.

ЦБ рекомендовал кредитным организациям направлять ему информацию о таких решениях.

По данным на конец 2022 года, с сентября по октябрь 2022 года банки предоставили военнослужащим и членам их семей свыше 101 500 кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд руб., а также реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд руб.

На начало года, по данным ЦБ, мобилизованным оформили каникулы по кредитам на 63,6 млрд руб.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мобилизации не хватает статуса».

Мария Федотова

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