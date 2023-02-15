Депутат Картаполов призвал не ждать от Госдумы волнующих решений 22 февраля

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что не ожидает на заседании Госдумы 22 февраля принятия решений, которые могли бы «взволновать общество». Заседание пройдет после послания Федеральному собранию президента Владимира Путина. По словам главы комитета, в послании речь будет идти о «важных вещах», однако ждать объявления новой волны мобилизации или других решений по военной операции на Украине не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество»,— сказал господин Картаполов РБК. В беседе с изданием он отметил, что повестка заседания 22 февраля уже готова, на нем будут рассматривать законопроекты из предыдущего плана работы Госдумы.

Сегодня, 15 февраля, в Госдуме зарегистрирован проект отмены пленарного заседания 21 февраля. Заседание, которое пройдет 22 февраля, сдвинут с 12:00 на 10:00. На 22 февраля перенесли заседание Совета федерации.