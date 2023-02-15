Путин обсудил с лидером партии «Новые люди» ее планы

Президент Владимир Путин принял главу парламентской фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева. Во время встречи господин Путин предложил поговорить о приоритетах «Новых людей». Господин Нечаев одной из задач назвал достижение «превосходства над нашим противником», а также заявил, что военная промышленность страны уже переведена на «военные рельсы».

Партия «Новые люди» была образована в 2020 году, Алексей Нечаев является учредителем компании Faberlic.

«Но мира мы не добьемся, если не будем иметь превосходства над нашим противником, а противник — не мне вам рассказывать — высокопрофессиональный, и не все в порядке у него с совестью: могут в глаза делать одно, а втихаря подкармливать подрывные силы, которые метят в историческую Россию. Поэтому надо иметь превосходство»,— сказал лидер партии «Новые люди» (стенограмма беседы выложена на сайте Кремля).

Он также заявил, что в случае одобрения со стороны президента «Новые люди» готовы развивать молодежное предпринимательство в ДНР и ЛНР, Владимир Путин на это ответил: «Конечно». Он поблагодарил господина Нечаева за его позицию.

Президент проводит встречи с лидерами парламентских фракций в преддверии оглашения послания Федеральному собранию, запланированного на 21 февраля. Господин Путин уже встретился с лидерами КПРФ, ЛПДР и СРЗП Геннадием Зюгановым, Леонидом Слуцким и Сергеем Мироновым соответственно. Встречи состоялись 13 и 14 февраля.

Мария Федотова