Владимир Путин встретился с Зюгановым и вспомнил о Жириновском

В понедельник президент России Владимир Путин начал серию встреч с лидерами парламентских фракций в преддверии послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Первыми к главе государства попали лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Леонид Слуцкий. Судя по открытым частям разговора, стенограммы которых опубликованы на сайте Кремля, Владимир Путин явно больше внимание уделил коммунисту, чем либерал-демократу. Президент вспомнил о 30-летии создания КПРФ и даже уточнил у Геннадия Зюганова, празднуется ли она 13 февраля или 14-го. В ответ лидер КПРФ объяснил, что 13 февраля 1993 года начался 2-й чрезвычайный съезд коммунистов России (шел два дня.— “Ъ”), на котором и была образована КПРФ как правопреемница КП РСФСР (ее деятельность была приостановлена президентом Борисом Ельциным 23 августа 1991 года.— “Ъ”). «Завтра будет ровно 30 лет, как [меня] избрали. В общем, перед вами человек с огромным политическим опытом»,— отрекомендовался Геннадий Зюганов. Владимир Путин в ответ поздравил господина Зюганова и членов КПРФ с юбилеем и пожелал, чтобы КПРФ и дальше продолжала выполнять роль «значительной части патриотического движения», добавив, что в вопросах безопасности России разногласий с КПРФ у него не было и коммунисты даже «очень часто шли впереди». Геннадий Зюганов ответил, что сейчас для него и однопартийцев главное — «партия России». Напомним, КПРФ внесла принятый Госдумой 15 февраля 2022 года проект постановления об обращении к президенту о необходимости признании Донецкой и Луганской народных республик.

Пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко не стал рассказывать “Ъ” подробности разговора с президентом, заявив, что его основной темой стали предложения КПРФ по «реальному экономическому возрождению страны».

На встрече президента с Леонидом Слуцким, судя по открытой части, говорил больше либерал-демократ. «Владимир Владимирович, встретили первый Новый год без Владимира Вольфовича [Жириновского] — тяжело»,— начал господин Слуцкий разговор с воспоминания об основателе ЛДПР, который оставался ее лидером более 30 лет до своей кончины 6 апреля прошлого года. Впрочем, по словам господина Слуцкого, с тех пор численность партийцев выросла до 350 тыс. человек, а руководство ЛДПР «как никогда тесно и эффективно» работает с правительством. «Хорошо, Леонид Эдуардович. Я знаю, что у вас всегда предложения носят конкретный характер, практический»,— заявил господин Путин и предложил перейти к их обсуждению, которое происходило уже в закрытом режиме.

Андрей Винокуров, Мария Макутина, Ксения Веретенникова