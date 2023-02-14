Миронов предложил Путину объявить 2024 год Годом многодетной семьи

Президент России Владимир Путин встретился с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В ходе встречи господин Миронов поблагодарил главу государства за внимание к проблеме демографии в стране. В связи с этим он представил ряд предложений партии, в том числе объявить 2024 год Годом многодетной семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Сергей Миронов

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Сергей Миронов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Хочу обратиться к вам с просьбой от огромного количества многодетных семей подумать, может быть, следующий, 2024 год объявить Годом многодетной семьи. Дело в том, что многодетная семья, когда нормой станет три человека, это будет то, что нам нужно»,— сказал Сергей Миронов.

Он также предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, то есть увеличивать сумму за второго и третьего ребенка. Кроме того, парламентарий считает, что в качестве социальной единовременной помощи необходимо выплачивать два минимальных размера оплаты труда семьям, у которых восемь или более детей (МРОТ с 1 января — 16 242 руб.). По словам господина Миронова, в России почти 6 тыс. таких семей.

Сергей Миронов также прокомментировал повышение тарифов ЖКХ на 9% с 1 января 2023 года, которое распространяются в том числе на присоединенные регионы. «Им сейчас очень тяжело, они практически на передовой, и я обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность им на этот год заморозить на том уровне, который был на 1 декабря, тарифы ЖКХ»,— сказал господин Миронов. Также он высказался за проработку вопроса о присвоении статуса ветерана боевых действий представителям народной милиции ДНР и ЛНР, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе с 2014 года.

Владимир Путин проводит встречи с лидерами парламентских фракций в преддверии оглашения послания Федеральному собранию, запланированного на 21 февраля. Глава государства уже провел личные встречи с лидерами КПРФ и ЛПДР Геннадием Зюгановым и Леонидом Слуцким.

Лусине Баласян