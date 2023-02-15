Арабов пугают Ираном

США убеждают арабские страны, что военное сотрудничество между Москвой и Тегераном представляет для них прямую угрозу. Об этом, в частности, говорилось на проходящих на этой неделе в Эр-Рияде консультациях между США и монархиями Персидского залива. Американские представители убеждают, что, пройдя испытания на Украине, иранские беспилотники станут более эффективными. В то же время Вашингтон сам решил передать иранское вооружение Украине. Речь идет о конфискованных винтовках и боеприпасах, которые контрабандой направлялись в Йемен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото: дрон поражает цель во время учений в Иране в январе 2021 года

Фото: Imamedia / AP На фото: дрон поражает цель во время учений в Иране в январе 2021 года

Фото: Imamedia / AP

Американские военные рассматривают возможность передачи Украине более 5 тыс. штурмовых винтовок, 7 тыс. неконтактных взрывателей, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию и небольшого количества противотанковых ракет. Об этом сообщила во вторник американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Все упомянутое вооружение изначально предназначалось для поддерживаемого Ираном хуситского движения «Ансар Аллах», но было конфисковано в последние месяцы у побережья Йемена.

Как отмечает WSJ, задача администрации президента США Джо Байдена — найти юридическое обоснование инициативе по изъятию оружия, направлявшегося в зону одного конфликта, и передаче его в зону другого.

Дело в том, что резолюция Совбеза ООН 2216, где идет речь об эмбарго на поставки оружия в Йемен, обязует в случае обнаружения предметов, запрещенных к ввозу в эту страну, «изымать их и избавляться от них (в частности, путем уничтожения, приведения в негодность, помещения на склад или передачи государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, для целей утилизации)». Согласно информации WSJ, юристы администрации Байдена рассматривают вопрос, есть ли в резолюции какое-либо пространство для маневра, чтобы можно было беспрепятственно передать оружие Украине. Указывается, что, хотя объем конфискованного несильно повлияет на военные действия на Украине, это станет сигналом Ирану. Напомним, что Киев и Запад обвиняют Тегеран в поставке беспилотников России для использования против Киева. Очередная презентация на эту тему была проведена во вторник представителями американского Министерства обороны в Лондоне. Москва и Тегеран такое сотрудничество отрицают.

Впрочем, Иран всегда отрицал и отправку вооружения хуситам, при этом Запад не устает собирать доказательства обратного. Только в понедельник Великобритания передала в ООН отчет, содержащий анализ вооружений, конфискованных в Оманском заливе. Британский и американский отчеты, очевидно, связаны друг с другом.

Публикация WSJ совпала с очередными консультациями между США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по вопросам безопасности, которые проходят на этой неделе в Эр-Рияде. В них принимают участие представители как дипломатических, так и военных ведомств. В частности, генерал Брэдли Купер на брифинге для прессы в преддверии консультаций отметил, что благодаря сотрудничеству США с монархиями Залива за последние два месяца удалось провести пять крупных операций на море, которые привели к конфискации оружия. Названные им цифры во многом совпадали с теми, какие приводились в статье WSJ.

Межведомственную делегацию США в Эр-Рияде возглавляет спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли. В нее также вошли и. о. координатора Госдепартамента по борьбе с терроризмом Кристофер Лендберг и зампомощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул. В центре внимания четыре вопроса: противоракетная оборона, безопасность на море, борьба с терроризмом и угрозы со стороны Ирана. Впрочем, иранская тема красной нитью проходит практически через всю повестку дня. «Из-за явной угрозы региональной безопасности и стабильности крайне важно не допустить, чтобы Иран подвергал регион риску за счет распространения и прямого использования передовых баллистических ракет, морского оружия и беспилотных систем»,— говорится в заявлении Пентагона, выпущенном в начале недели. Стороны договорились продолжать совместную работу, в том числе уделив особое внимание интеграции средств противовоздушной и противоракетной обороны США с системами, используемыми в Персидском заливе. Обсуждения также касались расширения обмена данными разведки и систем раннего предупреждения.

Убеждать арабские монархии в реальности иранской угрозы Вашингтону не нужно. И Саудовская Аравия, и ОАЭ не раз подвергались атакам хуситов и обвиняли Тегеран в том, что он поощряет «Ансар Аллах». Кроме того, Иран не раз уличали в попытках вмешательства во внутренние дела арабских стран. Однако в последнее время отношения между Тегераном и ССАГПЗ хоть и не идеальные, но достаточно ровные.

Правда, бдительности никто не теряет, тем более что США не устают бить тревогу, утверждая: активизация военного сотрудничества между Россией и Ираном угрожает всему Ближневосточному региону.

Еще на прошлой неделе помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер отметила, что Вашингтон ведет дипломатическую работу со многими странами Ближнего Востока, чтобы они «были осведомлены о вызовах, связанных с сотрудничеством России и Ирана, и о том, что оно представляет угрозу не только для граждан Украины». Эта же мысль была развита и на консультациях в Эр-Рияде. «Расширение военного сотрудничества Ирана и России имеет серьезные последствия для безопасности на Ближнем Востоке»,— сказала Дана Строул журналистам.

В Вашингтоне предупреждают, что, пройдя боевые испытания на Украине, иранские беспилотники станут еще более опасны.

Это затронет интересы как ближневосточных стран, так и самих США, чьи базы в регионе — прежде всего в Сирии и Ираке — и без того постоянно подвергаются атакам дронов, запускаемых проиранскими группировками. Один из таких дронов был сбит американскими военными во вторник на северо-востоке Сирии.

«Мы должны обмениваться уроками, и мы должны уже сейчас планировать, как собираемся решать эту проблему в регионе»,— заявил на этой неделе журналистам Алекс Гринкевич, командующий 9-й воздушной армией ВВС США, которая отвечает за Ближний Восток. Он говорил о перспективах достижения соглашения об обмене разведывательными и радиолокационными данными между арабскими странами и США. Как отмечает аналитический портал Al-Monitor, это сложная задача, которую не смогли выполнить по крайней мере пять последних командующих Центрального командования США. «Но представители Министерства обороны США говорят, что участившиеся в последние годы нападения и угрозы со стороны Ирана помогли региональным военным чиновникам от Рабата до Каира и Абу-Даби согласиться (на подобную договоренность.— “Ъ”)»,— пишет Al-Monitor.

Марианна Беленькая