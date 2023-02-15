Зюганов рассказал о ночных звонках Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что президент Владимир Путин из-за «тяжелого графика» периодически звонит ему по ночам. Также господин Зюганов сообщил, что не испытывает трудностей, чтобы самому созвониться с президентом. Об этом лидер КПРФ сообщил на пресс-конференции в честь 30-летия партии, которая прошла сегодня, 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Геннадий Зюганов (на экране) во время встречи в режиме видеосвязи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Геннадий Зюганов (на экране) во время встречи в режиме видеосвязи

Фото: пресс-служба президента РФ

«У него (Путина.— ''Ъ'') тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь»,— рассказал Геннадий Зюганов (цитата по изданию Daily Storm). Он отметил, что поскольку ложится поздно, то такое время звонков его вполне устраивает.

Господин Зюганов также заявил, что «не испытывает трудностей, позвонив президенту, соединиться». Президент открыт для диалога, отметил лидер КПРФ.

Господин Путин встречался с лидером КПРФ 13 февраля. На встрече он поздравил господина Зюганова с юбилеем партии.

Подробнее об общении президента с лидерами думских фракций в преддверии послания Федеральному собранию — в материале «Ъ» «Владимир Путин встретился с Зюгановым и вспомнил о Жириновском».

Мария Федотова