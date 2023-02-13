Владимир Путин о победе: так и будет

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Глава государства поздравил господина Зюганова с 30-летием со дня образования его партии. Он подчеркнул, что у него никогда не было противоречий с думскими коммунистами по вопросам обороны и безопасности. Напротив, сказал глава государства, фракция всегда ставила перед правительством необходимые задачи по обеспечению безопасности России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Геннадий Зюганов во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Геннадий Зюганов во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности — здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий, по-моему, наоборот»,— сказал Владимир Путин.

Геннадий Зюганов, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку инициатив КПРФ. По его словам, сплоченность политического блока особенно важна в условиях «крестового похода и новой войны» Запада в отношении «русского мира».

«Я 20 лет в Совете Европы отработал — я никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели. Но, надеюсь, мы обязаны победить — и победим»,— сказал глава коммунистов. «Так и будет»,— ответил ему президент.

Лусине Баласян