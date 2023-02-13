Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин о победе: так и будет

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Глава государства поздравил господина Зюганова с 30-летием со дня образования его партии. Он подчеркнул, что у него никогда не было противоречий с думскими коммунистами по вопросам обороны и безопасности. Напротив, сказал глава государства, фракция всегда ставила перед правительством необходимые задачи по обеспечению безопасности России.

Владимир Путин (слева) и Геннадий Зюганов во время встречи

Владимир Путин (слева) и Геннадий Зюганов во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин (слева) и Геннадий Зюганов во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности — здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий, по-моему, наоборот»,— сказал Владимир Путин.

Геннадий Зюганов, в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку инициатив КПРФ. По его словам, сплоченность политического блока особенно важна в условиях «крестового похода и новой войны» Запада в отношении «русского мира».

«Я 20 лет в Совете Европы отработал — я никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели. Но, надеюсь, мы обязаны победить — и победим»,— сказал глава коммунистов. «Так и будет»,— ответил ему президент.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...