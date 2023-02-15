Публикация на шесть лет колонии

В Алтайском крае вынесен приговор оппозиционной журналистке издания RusNews Марии Пономаренко — ее признали виновной в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российской армии. По версии следствия, в марте прошлого года она написала в Telegram, что российские войска нанесли авиаудар по Драмтеатру в Мариуполе, а эта информация противоречит официальной версии событий от Минобороны России. Суд назначил Марии Пономаренко шесть лет колонии. Сама журналистка заявила в последнем слове, что не считает себя виновной и что ей жалко жертвы с обеих сторон военного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналистка портала RusNews Мария Пономаренко во время суда

Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ Журналистка портала RusNews Мария Пономаренко во время суда

Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Барнаула завершил рассмотрение громкого уголовного дела 44-летней журналистки издания RusNews Марии Пономаренко. В марте 2022 года оперативники алтайского Центра «Э» обратили внимание на публикацию журналистки в Telegram. Как утверждает следствие, в ней говорилось, что это российские воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Драмтеатру в Мариуполе. При этом Минобороны РФ заявляло, что российские войска не наносили удара по театру.

Следствие сделало вывод, что госпожа Пономаренко высказала свою версию «по мотивам политической ненависти».

В итоге было возбуждено дело по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании армии РФ» (ст. 207.3 УК РФ). В апреле 2022 года Марию Пономаренко задержали и отправили в СИЗО. Около недели журналистка провела в психиатрической больнице, куда ее направили для комплексной психолого-психиатрической экспертизы; она утверждала, что там ей против воли кололи сильнодействующие препараты. Суд неоднократно продлевал госпоже Пономаренко срок содержания под стражей. На одном из заседаний Мария Пономаренко сказала, что вскрыла вены в СИЗО из-за «пыточных» условий изолятора.

В сентябре 2022 года дело поступило в суд. После двух месяцев разбирательства судья Ирина Завьялова отпустила журналистку под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Шитова, из-за крупной ссоры с мужем его доверительница ушла из дома, сознательно нарушив условия меры пресечения. После этого женщину снова поместили в СИЗО.

В прениях гособвинитель потребовал для журналистки девять лет колонии. Защита просила вынести оправдательный приговор. Адвокат пояснил, что Мария Пономаренко была уверена в подлинности и достоверности сведений об обстреле российскими войсками Драмтеатра в Мариуполе, поэтому по смыслу статьи УК «заведомо ложной» ее позицию считать нельзя. Также защитник полагает, что следствие не смогло установить, с какого именно электронного устройства был опубликован пост, и не доказало наличие мотива «политической ненависти».

В последнем слове Мария Пономаренко заявила, что не рассчитывает на снисхождение суда, но не считает себя преступницей.

Она считает, что ее не могут обвинять за информацию о боевых действиях, если в стране не введена «военная цензура».

Суд назначил журналистке шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее лишили права заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете сроком на пять лет, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю. Адвокат Шитов заявил, что подаст апелляционную жалобу на приговор и будет добиваться снятия всех обвинений с подзащитной.

Константин Воронов, Новосибирск