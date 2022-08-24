ЦБ пробует замороженное

ЦБ ждет от банков и их дочерних структур планы по работе с заблокированными из-за санкций активами. Эксперты оценивают их общий объем как минимум в несколько миллиардов евро. Источники “Ъ” в банках говорят, что новых предложений предоставить регулятору не смогли. Юристы подтверждают, что пока участникам рынка доступно мало вариантов работы с такими активами. Но допускают, что у регулятора могут появиться свежие идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Банк России попросил финансовые организации подготовить индивидуальные планы работы с активами, заблокированными в результате санкций. В соответствующем письме (есть в распоряжении “Ъ”) регулятор установил сроки ответа 22 августа. Информацию необходимо раскрыть как по головной организации, так и по значимым дочерним структурам. Получение письма подтвердили источники “Ъ” в трех крупных финансовых организациях. Официально в банках и ЦБ на запросы “Ъ” не ответили.

Собеседники “Ъ” в двух банках из топ-10 сообщили, что в ответ на запрос ЦБ лишь перечислили замороженные активы, отметив случаи, где предпринимают какие-либо действия (менее половины активов). По мнению собеседников “Ъ”, регулятор пытается оценить масштаб замороженных активов. При этом они признают, что не смогли предложить какие-либо меры по «разморозке». По словам одного из собеседников “Ъ” в одном из подсанкционных банков, это достаточно стандартная для ЦБ практика — собирать точечные идеи, на основе которых возможно выработать общий подход к проблеме, а с учетом количества подсанкционных банков набор таких кейсов может быть большим.

Общий объем средств, попавший под ограничения в дочерних финансовых организациях российских банков, может исчисляться суммой до €300 млн в части брокерских счетов и нескольких миллиардов евро средств корпоративных клиентов, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. Наиболее часто, по его словам, встречаются случаи санкционной блокировки средств клиентов дочерних брокерских или кредитных организаций в странах ЕС и на Кипре.

Прецедентов с полным циклом возврата средств и нейтральным эффектом для финансового результата материнского банка пока нет, отметил господин Бархота. В течение нескольких месяцев был принят ряд законов и подзаконных актов, которые позволяют в том или ином виде разблокировать некоторые активы, но в основном это касается бумаг, связанных с эмитентами в РФ, добавляет операционный директор ITS WM Екатерина Попова. «В частности, это автоматическая расконвертация депозитарных расписок на российские акции, принудительный перевод активов в депозитарии в РФ, возможность выплат в рублях по еврооблигациям или их замена на локальные облигации,— добавила юрист.— Для ценных бумаг иностранных эмитентов таких решений пока нет».

Пока наиболее перспективная стратегия решения проблемы замороженных активов состоит в плотном взаимодействии с локальными финансовыми компаниями, не попавшими под санкции, с целью реализации акций дочерних организаций, считает господин Бархота. По словам эксперта, в случае смены собственника средства резидентов РФ могут быть возвращены российскими банками за счет выручки от сделки, либо деятельность самой финансовой компании может быть разблокирована за счет смены акционера — но, как правило, такие сделки пристально рассматриваются властями локальной юрисдикции.

В случае, если большая доля средств клиентов находится в РФ, хотя и через брокера-нерезидента, российские банки могут принять решение о ликвидации своей дочерней организации, добавил Андрей Бархота. Такая операционная модель, по его оценке, менее уязвима для санкционных ограничений. Набор мер, принимаемых финансовыми институтами, совсем неширок, констатирует госпожа Попова: они могут обращаться к иностранным регуляторам за получением лицензий на разблокировку активов и денег и поддерживать аналогичные обращения своих клиентов. В случае подсанкционных финансовых институтов, по ее словам, может сработать только второй вариант. Впрочем, госпожа Попова полагает, что после анализа полученных ответов у ЦБ «появятся решения, позволяющие российским инвесторам в иностранные ценные бумаги получить доступ к своим инвестициям».

Ксения Куликова, Ксения Дементьева, Ольга Шерункова