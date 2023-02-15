Британский индекс FTSE 100 впервые преодолел отметку в 8000 пунктов

Сегодня, 15 февраля, британский фондовый индекс FTSE 100 впервые вырос до уровня выше 8000 пунктов, достигнув 8003 пунктов. К закрытию торгов он чуть снизился — до 7997, зафиксировав рост на 0,55%. В индекс входят акции 100 крупнейших публичных компаний Великобритании.

В среду выросли и другие европейские индексы: общеевропейский Stoxx 600 — на 0,5%, немецкий DAX — на 0,8%. Эксперты объясняют это опубликованными вчера и сегодня данными по американской и британской инфляции. В США инфляция замедлилась до 6,4% в годовом исчислении, в Великобритании также замедлилась — до 10,1%.

«Достижение этого символического уровня подчеркивает расхождение между макроэкономическими показателями и более ориентированными на будущее ценами акций, отражающими перспективу достижения пика процентных ставок и сдерживания инфляции»,— прокомментировала лондонское достижение директор по инвестициям компании Interactive Investor Виктория Сколар.

В прошлом году FTSE 100 вырос всего на 1%, притом многие другие индексы снизились за год. С начала текущего года FTSE 100 вырос почти на 6%.

Яна Рождественская