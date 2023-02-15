Инфляция в Великобритании замедляется третий месяц подряд

Сегодня, 15 февраля, Управление национальной статистики Великобритании опубликовало данные по потребительской инфляции в январе. Сообщается, что индекс потребительских цен, включая коммунальные расходы (Consumer Prices Index + Housing — CPIH), в январе сократился на 0,4% по сравнению с декабрем 2022 года. По сравнению же с январем 2022 года рост CPIH составил 10,1%. Опрошенные Reuters аналитики ожидали более высокой январской инфляции — 10,3%. В декабре 2022 года рост инфляции в годовом исчислении составил в стране 10,5%. Таким образом, инфляция в Великобритании замедляется уже третий месяц подряд после пика, достигнутого в октябре (11,1%).

Больше всего по сравнению с январем 2022 года в январе текущего года в Великобритании выросли цены на алкоголь и табак (+2,7%), расходы на здравоохранение (+1,8%), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,6%). Больше всего снизились расходы на одежду и обувь (–3,1%), транспорт (–3,6%), рестораны и гостиницы (–0,9%).

Эксперты полагают, что новые данные о замедлении инфляции могут отразиться на дальнейших решениях Банка Англии по учетной ставке. Ранее Центробанк давал понять, что замедление инфляции может привести и к замедлению темпов повышения базовой учетной ставки.

Евгений Хвостик