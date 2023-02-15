Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфляция в Великобритании замедляется третий месяц подряд

Сегодня, 15 февраля, Управление национальной статистики Великобритании опубликовало данные по потребительской инфляции в январе. Сообщается, что индекс потребительских цен, включая коммунальные расходы (Consumer Prices Index + Housing — CPIH), в январе сократился на 0,4% по сравнению с декабрем 2022 года. По сравнению же с январем 2022 года рост CPIH составил 10,1%. Опрошенные Reuters аналитики ожидали более высокой январской инфляции — 10,3%. В декабре 2022 года рост инфляции в годовом исчислении составил в стране 10,5%. Таким образом, инфляция в Великобритании замедляется уже третий месяц подряд после пика, достигнутого в октябре (11,1%).

Больше всего по сравнению с январем 2022 года в январе текущего года в Великобритании выросли цены на алкоголь и табак (+2,7%), расходы на здравоохранение (+1,8%), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,6%). Больше всего снизились расходы на одежду и обувь (–3,1%), транспорт (–3,6%), рестораны и гостиницы (–0,9%).

Эксперты полагают, что новые данные о замедлении инфляции могут отразиться на дальнейших решениях Банка Англии по учетной ставке. Ранее Центробанк давал понять, что замедление инфляции может привести и к замедлению темпов повышения базовой учетной ставки.

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...