Инфляция в США замедляется седьмой месяц подряд

Сегодня, 14 февраля, Министерство труда США сообщило, что в январе индекс потребительских цен вырос на 0,5% к предыдущему месяцу и на 6,4% — к январю 2022 года. В годовом исчислении инфляция в США замедляется уже седьмой месяц подряд, достигнув пика 9,1% в июне. Однако с точки зрения месячной динамики (+0,5%) январский показатель оказался максимальным с октября 2022 года. В декабре рост инфляции в месячном выражении составил всего 0,1%.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали в январе меньшего роста в годовом исчислении (+6,2%), но верно спрогнозировали показатель инфляции в месячном выражении. Министерство отмечает, что помимо цен на энергию (+2%) и связанных с ними транспортных расходов (+0,9%) существенный вклад в январскую инфляцию внесли расходы на проживание (категория shelter — аренда жилья, проживание в гостиницах, стоимость страховки для владельцев и арендаторов жилья) — +0,7%, тогда как цены на продукты показали более умеренный рост (+0,5%). Снижение цен к декабрю зафиксировано в таких категориях, как подержанные автомобили (–1,9%) и медицинские услуги (–0,7%).

Американский фондовый рынок ожидал данных по январской инфляции, поскольку от них во многом зависит дальнейшая политика ФРС в отношении базовой учетной ставки. В начале февраля ФРС уже замедлила темпы повышения ключевой ставки до 0,25%, установив ее на уровне 4,5–4,75% годовых и отметив ослабление инфляционного давления в США.

В первые часы после выхода данных по январской инфляции американские фондовые индексы показали относительный рост — на 0,7–1%.

Евгений Хвостик