Четверть жителей СЗФО увеличили свои траты на здоровый образ жизни

Каждый четвертый житель Северо-Западного федерального округа (СЗФО) увеличил свои затраты на здоровый образ жизни в 2022 году. При этом у 10% расходы выросли значительно, следует из опроса HeadHunter.

Оказалось, что 39% жителей регионов Северо-Запада, ведущих здоровый образ жизни, тратят на эти цели от 6 тыс. до 15 тыс. руб. из своей месячной зарплаты. Средства идут на тренировки, спортивный инвентарь и медицинские процедуры. Еще 24% тратят от 1 тыс. до 5 тыс. руб. в месяц, а до 30 тыс. руб. закладывают 14% опрошенных. Еще 14% оценивают свои затраты на спорт до 100 тыс. руб.

73% жителей СЗФО назвали самым популярным вариантом сохранения здоровья ходьбу пешком. Около 70% стараются соблюдать принципы здорового питания. Кроме того, 68% жителей намерены в 2023 году избавиться от вредных привычек (курения и алкоголя), минимизировали их 27% опрошенных.

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