Ространснадзор поддержал идею продления сроков техобслуживания самолетов

Ространснадзор поддержал предложение о продлении интервалов техобслуживания (ТО) западных самолетов, о чем попросили несколько российских авиакомпаний. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС и «РИА Новости». О подобном запросе сказал 13 февраля «Известиям» советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко.

Предложение предусматривает рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро и научно-исследовательских организаций, что позволит принимать прозрачные и безопасные решения по ТО, пояснили в ведомстве.

В Ространснадзоре напомнили, что практика продления сроков ТО предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации и хорошо себя зарекомендовала.

Господин Терещенко 13 февраля сообщил, что из-за санкций сроки починки компонентов авиалайнеров выросли в разы. Введенные из-за военной операции ограничения лишили российские авиакомпании западных сервисных услуг и компонентов. Был ограничен доступ к технической документации, однако частично эти трудности удалось преодолеть, также сказал «Известиям» представитель «Аэрофлота».

«Сейчас сохраняются проблемы доступа к ремонтной документации, технологиям и оборудованию для ремонта компонентов, а также исполнения директив летной годности»,— пояснил он.

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Мария Федотова