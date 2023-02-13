Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Известия»: авиаперевозчики попросили продлевать интервалы техобслуживания в исключительных случаях

«Аэрофлот» и другие авиакомпании просят ввести процедуру исключительных продлений интервалов техобслуживания (ТО) западных самолетов. Предложение об этом направлено в Росавиацию и Ространснадзор. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на советника технического директора «Аэрофлота» Марата Терещенко.

«Необходимо внедрить две процедуры. Первая — это процесс освобождения для эксплуатантов от требований типовой документации, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно. Например, это процедура исключительных продлений интервалов техобслуживания. А вторая — это порядок альтернативных методов определения соответствия требованиям директив летной годности»,— сказал Марат Терещенко на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023.

Господин Терещенко отметил, что речь идет о разовых случаях продления сроков ремонта и техобслуживания. По его словам, для получения отсрочки авиаперевозчики должны предоставить основания и доказательства отсутствия влияния отложенного техоблуживания на безопасность самолетов.

«Сейчас сохраняются проблемы доступа к ремонтной документации, технологиям и оборудованию для ремонта компонентов, а также исполнения директив летной годности, издаваемых зарубежными авиационными администрациями»,— дополнил он.

В ответ на ввод российских войск на Украину страны Запада ввели жесткие санкции против России, ограничения в том числе затронули и авиаотрасль. В начале марта 2023 года Boeing и Airbus прекратили обслуживание российских самолетов. По информации The Wall Street Journal, США требуют от Турции не обслуживать российские самолеты, в том числе предоставлять услуги по ремонту самолетов.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...