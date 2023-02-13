«Известия»: авиаперевозчики попросили продлевать интервалы техобслуживания в исключительных случаях

«Аэрофлот» и другие авиакомпании просят ввести процедуру исключительных продлений интервалов техобслуживания (ТО) западных самолетов. Предложение об этом направлено в Росавиацию и Ространснадзор. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на советника технического директора «Аэрофлота» Марата Терещенко.

«Необходимо внедрить две процедуры. Первая — это процесс освобождения для эксплуатантов от требований типовой документации, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно. Например, это процедура исключительных продлений интервалов техобслуживания. А вторая — это порядок альтернативных методов определения соответствия требованиям директив летной годности»,— сказал Марат Терещенко на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023.

Господин Терещенко отметил, что речь идет о разовых случаях продления сроков ремонта и техобслуживания. По его словам, для получения отсрочки авиаперевозчики должны предоставить основания и доказательства отсутствия влияния отложенного техоблуживания на безопасность самолетов.

«Сейчас сохраняются проблемы доступа к ремонтной документации, технологиям и оборудованию для ремонта компонентов, а также исполнения директив летной годности, издаваемых зарубежными авиационными администрациями»,— дополнил он.

В ответ на ввод российских войск на Украину страны Запада ввели жесткие санкции против России, ограничения в том числе затронули и авиаотрасль. В начале марта 2023 года Boeing и Airbus прекратили обслуживание российских самолетов. По информации The Wall Street Journal, США требуют от Турции не обслуживать российские самолеты, в том числе предоставлять услуги по ремонту самолетов.

Олеся Павленко