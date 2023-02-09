Свердловский министр заявил, что в России хотят ограничить строительство маленьких квартир

В России планируют ввести ограничение на строительство малогабаритного жилья, заявил на пресс-конференции министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

«Сегодня на федеральном уровне есть определенные попытки поставить заслон к строительству такого жилья. Вот недавно видел рекламу, в Подмосковье продается квартира 7 кв. м. Конечно, это абсурд. Квартира должна иметь предел, который позволяет использовать ее именно как квартиру. Сейчас разрабатывается механизм, ограничивающий создание таких недоквартир на территории РФ. И после принятия — это будет обязательным нормативом на всей территории РФ», — рассказал свердловский министр.

Господин Волков также заявил, что в будущем такие квартиры могут создать проблемы. «Это жилье нужно будет эксплуатировать и после того, как оно перестанет быть таким актуальным. Как оно будет использоваться в дальнейшем? В этом и есть определенная проблема, если оно будет иметь массовый характер», — добавил Михаил Волков.

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