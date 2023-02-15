Киевская администрация сообщила об обнаружении над городом шести воздушных шаров с разведоборудованием

В небе над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров «с угловыми отражателями» и разведывательным оборудованием. По воздушным шарам сработали системы ПВО, большинство удалось сбить. Как считают в Киевской администрации, шары были запущены Россией.

«Предварительно в воздушном пространстве Киева было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По уточненной информации, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты»,— говорится в сообщении киевской администрации в Telegram.

В киевской администрации обещали сделать окончательные выводы о происхождении этих объектов после детального изучения обломков сбитых шаров.

Вчера, 14 февраля, представитель командования воздушных сил Юрий Игнат сообщил об обнаружении в украинском воздушном пространстве воздушных шаров «с угловыми отражателями» для отвлечения систем ПВО. По его словам, такие шары были также обнаружены в небе над Украиной 12 февраля.

На протяжении нескольких недель в нескольких странах были сбиты неопознанные летальные объекты: четыре объекта обнаружили в США (один из них был китайским аэростатом), по одному объекту — в Канаде и в Молдавии. Власти КНР утверждают, что несколько похожих объектов были сбиты в воздушном пространстве Китая.

Анастасия Ларина