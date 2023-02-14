Украина обвинила Россию в запуске воздушных шаров с отражателями для отвлечения ПВО

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в воздушном пространстве его страны были обнаружены воздушные шары «с угловыми отражателями». Он утверждает, что их запустили с территории России. По его словам, российские войска используют их для разведки, а также как ложную цель для отвлечения систем ПВО.

«Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация»,— сказал представитель ВВС Украины, его слова приводит издание «Украинская правда».

Он уточнил, что эти шары могут быть разного диаметра, в основном 1 м или 1,5 м, но достаточного размера для подъема углового отражателя. Как утверждает Юрий Игнат, один из таких объектов 12 февраля был сбит системой ПВО над Днепропетровской областью. Изначально сбитые воздушные шары приняли за иранские дроны «Шахед». Такие же объекты были обнаружены в воздушном пространстве Украины и сегодня, 14 февраля.

Представитель ВВС Украины не стал комментировать, связано ли сегодняшнее закрытие воздушного пространства над Молдавией с этими объектами.

В воздушном пространстве США за последние две недели были сбиты четыре неопознанных объекта, в том числе один китайский аэростат. По заявлению Пентагона, аэростат использовали для шпионажа. Китайские власти утверждают, что его использовали для метеорологических целей. Один неопознанный объект сбили в небе над Канадой. Минобороны Румынии подняло истребители для проверки подозрительного метеозонда.

Подробнее о том, что происходит на 356-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина