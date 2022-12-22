Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на следующий год

Президент России Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Госсовета сообщил, что сейчас «динамика событий очень большая», поэтому «тяжело зафиксировать конкретные моменты», которые необходимо донести в послании Федеральному собранию. Послание обязательно будет, сказал глава государства, но в следующем году.

«Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно»,— сказал президент, отвечая на вопрос спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

При этом глава государства подчеркнул, что основные тезисы запланированного послания уже прозвучали в других его выступлениях.

21 декабря пресс-секретарь российского президента подтвердил информацию о том, что послание Владимира Путина состоится в 2023 году. Источники «Ъ» сообщали, что полноценной работы над текстом Федерального собрания не проводилось, поскольку ситуация в зоне проведения спецоперации недостаточно понятна.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Он календарь перевернет».

Лусине Баласян