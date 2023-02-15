Бумбомбинат «Волга» рассчитывает увеличить объемы производства на 4,5% в 2023 году

Балахнинский бумкомбинат «Волга» в 2022 году выпустил 309 тыс. т продукции (+1,8% к 2021 году), сообщили в пресс-службе компании. По первоначальным планам, объем производства должен был увеличиться до 318 тыс. т. бумаги и картона (+4,7%). Очевидно, прогноз был скорректирован – предприятие отчиталось о выполнении производственной программы.

Доля экспортных продаж в 2022 году составила около 75% от общего объема продукции. Предприятие выпускает виды бумаги, подходящей для производства упаковки. Потребность в них увеличивается вместе с ростом интернет-торговли.

Значительного снижения объемов продаж бумаги в России на предприятии не испытали. В 2023 году АО «Волга» рассчитывает нарастить производство до 323 тыс. т продукции.

«Ожидаем, что риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, сохранятся и будут оказывать влияние на нашу операционную деятельность. Однако планируем продолжить реализацию программы модернизации и ремонтов оборудования, направленную на увеличение объемов производства и повышение уровня промышленной безопасности»,– рассказал заместитель генерального директора по производству Андрей Гурылев.

Анастасия Еремина