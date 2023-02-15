«Роскосмос» взыскал с РКЦ «Прогресс» 2,7 миллиарда рублей за неисправный спутник

Арбитражный суд взыскал с ракетно-космического центра «Прогресс» в пользу госкорпорации «Роскосмос» 2,7 млрд руб. в качестве компенсации убытков. Соответствующая информация опубликована в электронной картотеке суда.

Как указано в материалах дела, убытки «Роскосмос» понес из-за неисправности изготовленного на «Прогрессе» космического аппарата «Ресурс-П» №2. Спутник был принят в эксплуатацию в июне 2015 года.

Срок «активного существования» космического аппарата — пять лет. В декабре 2017 года на аппарате была зафиксирована неисправность — отсутствие сигнала с борта при выполнении режима воспроизведения целевой информации бортовой аппаратурой высокоскоростной радиолинии, после чего госкорпорация приостановила использование спутника.

Генеральный конструктор РКЦ «Прогресс» заключил, что работоспособность космического аппарата невозможно восстановить. «Роскосмос» исключил «Ресурс-П» №2 из состава орбитальной группировки.

В иске «Роскосмоса» содержалось требование взыскать с ракетно-космического центра 4,7 млрд руб. В сентябре 2021 года суд отказал в иске из-за пропуска сроков исковой давности и отсутствия некоторых доказательств. В частности, госкорпорация не указала, «какие конкретно обязательства не были выполнены ответчиком либо были выполнены некачественно». В июне 2022 года кассационный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение.

Сабрина Самедова, Самара