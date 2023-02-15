Reuters: Еврокомиссия предложила отключить Росбанк, «Тинькофф» и Альфа-банк от SWIFT

Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще четыре российских банка в рамках десятого пакета санкций: среди них Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк (последние два банка принадлежат структурам Владимира Потанина). Об этом сообщило агентство Reuters. Четвертый банк не называется. О том, что эти банки могут попасть в новый санкционный пакет вместе с Фондом национального благосостояния, ранее писал Bloomberg.

По информации Reuters, под новые санкции также могут попасть асфальт и резина из России, а также сталь и алюминий, которые используют при строительстве. Кроме того, европейские страны хотят усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизоров, транспорта.

Также планируется ужесточить меры контроля над продажей спутниковых данных Китаю, которые могут быть переданы Москве. Для того чтобы лучше отслеживать санкции против России, планируется ввести дополнительные обязательства по отчетности. Ожидается, что санкции могут затронуть арабскую службу канала RT.

Как сообщал Bloomberg, ЕС также наложит ограничения на российские редкоземельные элементы и тяжелые элементы и внесет в санкционный список российского перестраховщика судов, перевозящих нефть, а также десятки юридических и физических лиц.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что новый пакет санкций примут к годовщине ввода войск России на Украину — 24 февраля. По ее словам, новый пакет санкций подразумевает торговые ограничения на сумму €11 млрд.

Анастасия Ларина