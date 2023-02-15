Bloomberg: ЕС может ввести санкции против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка и ФНБ

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка, а также Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЕС также планирует заставлять банки отчитываться об активах Центробанка и ужесточить отчетность о замороженных из-за санкций российских активах. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на черновик документа.

По информации Bloomberg, ЕС также наложит торговые ограничения на используемые российскими военными товары и технологии, а также электронику, редкоземельные элементы и тяжелые элементы. Кроме этого, ЕС может ввести запрет на транзит товаров через Россию, чтобы усложнить обход санкций.

Под санкции попадут десятки юридических и физических лиц, их точное число не приводится. По данным Bloomberg, кроме российских банков в санкционные списки также внесут российского перестраховщика судов, перевозящих нефть, а также некоторые российские медиа. Их название не уточняется.

Кроме этого, ЕС собирается запретить гражданам России занимать должности в руководящих органах критически важных операторов инфраструктурных предприятий и промышленных объектов. Россиян с паспортом европейских стран освободят от запрета. ЕС также собирается ввести штрафы до €50 тыс. для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц за непредставление информации о замороженных российских активах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие нового пакета санкций против России к годовщине ввода войск России на Украину 24 февраля. Ранее Politico сообщала, что новые ограничения могут затронуть четыре банка, в том числе Альфа-банк. По информации Bloomberg, против расширения санкций против российских банков выступали несколько стран ЕС.

Олеся Павленко