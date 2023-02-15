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Коммерсантъ FM
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Расходы на науку в России составят 1,2 трлн рублей в 2023 году

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко представил в Совете федерации презентацию, в которой говорится, что на госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» из бюджета будет выделено 1,2 трлн руб. 559 млрд руб. (46%) из этих средств пойдут на научные исследования.

Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Приоритизированы расходы государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" на 2023 год. 1,2 трлн руб.»,— цитирует «РИА Новости» презентацию вице-премьера. По словам Дмитрия Чернышенко, в аналогичном объеме наука будет финансироваться ежегодно.

В июле 2022 года господин Чернышенко сообщал, что на исследования в 2023 году планируется выделить 492 млрд руб., в то время как в 2024-м и 2025-м — по 490 и 473 млрд соответственно.

О расходах на исследования в России — в материале «Ъ FM» «Наука тратить деньги».

Андрей Сапожников

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