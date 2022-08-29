Наука тратить деньги

По объему бюджетных ассигнований на исследования и разработки гражданского назначения Россия по итогам 2021 года заняла пятое место после США, Японии, Германии и Южной Кореи, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Хотя объемы выделяемых на науку денег растут, их доля в общих расходах федерального бюджета с 2010 года увеличилась незначительно — с 2,35% до 2,53%. Обещая ежегодно выделять более 1 трлн руб. на новую госпрограмму научно-технологического развития, правительство теперь ждет от гражданской науки решения новых задач: достижения технологического суверенитета и создания собственных критически важных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Россия по итогам 2021 года опустилась с четвертого на пятое место в рейтинге стран по объему бюджетных ассигнований на исследования и разработки гражданского назначения, подсчитали в ИСИЭЗ. С учетом паритета покупательной способности национальной валюты российский бюджет в прошлом году потратил на эти цели $23,8 млрд. Впереди России — США ($87,6 млрд), Япония ($83,4 млрд), Германия ($51,2 млрд) и Южная Корея ($24,5 млрд).

В рублях в 2021 году бюджетные ассигнования РФ на гражданскую науку в действующих ценах составили 626,6 млрд руб. Затраты на прикладные и фундаментальные исследования распределились в соотношении 64,1% и 35,9% соответственно. По сравнению с 2020 годом общий объем ассигнований в постоянных ценах снизился на 2,1%, по прикладным научным исследованиям — на 0,5%, по фундаментальным — на 4,9%. При этом финансирование исследований в области социальной политики увеличилось на 49,8%, в ЖХК — на 15,6%. Впрочем, это можно объяснить эффектом низкой базы — в 2020 году именно на эти сферы пришлось значительное сокращение расходов. Обратная ситуация — в здравоохранении. Вызванный пандемией существенный рост ассигнований на исследования в 2020 году (плюс 52,2%) сменился сокращением на 26,9% в 2021 году.

В целом за 2010–2021 годы абсолютная величина расходов на гражданскую науку выросла на 19,3% (в постоянных ценах), но их доля в общих тратах федерального бюджета увеличилась незначительно — с 2,35% до 2,53%. Максимальной за этот период доля была в 2013 году (3,19%), минимальной — в 2017-м (2,3%).

Напомним, что главным источником финансирования исследований и разработок в РФ является государство: в 2020 году, по данным ИСИЭЗ, доля его средств в науке составила 67,8%, тогда как бизнеса — только 29,2%. «Основной резерв повышения уровня внутренних затрат на исследования и разработки в России остается преимущественно на стороне бизнеса»,— сказали “Ъ” в Счетной палате РФ. Там полагают, что для научно-технологического прорыва необходимо активнее стимулировать предпринимателей финансировать весь спектр научных исследований и разработок.

В прошлом году правительство утвердило новую госпрограмму научно-технологического развития, впервые объединившую бюджетное финансирование различных направлений, связанных с наукой гражданского назначения. Ее ежегодное финансирование с учетом поддержки высшего образования составит 1,1 трлн руб. В 2023 году, как сообщал в июле профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на гражданскую науку будет предусмотрено 492 млрд руб., в 2024-м — 490 млрд руб., в 2025-м — 473 млрд руб. По его словам, бюджет научных исследований впервые ориентирован на задачи экономики: достижение технологического суверенитета и создание собственных критически важных технологий. Среди первоочередных направлений, пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера,— микроэлектроника, производство семян, авиастроение, малотоннажная химия.

Отметим, что все эти суммы выделяются на фоне отсутствия комплексной системы мониторинга результативности исследовательской деятельности. В Счетной палате полагают, что нынешние метрики (наукометрия, патентная статистика) позволяют фиксировать ее лишь отчасти. Там отмечают особую актуальность разработки инструментария, в том числе статистического, который позволил бы объективнее оценивать продуктивность гражданской науки.

Венера Петрова