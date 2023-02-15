Первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила об отставке

Первый министр Шотландии (глава регионального шотландского правительства) и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен, занимавшая эти посты последние восемь лет, объявила о своей отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никола Стёрджен

Фото: Reuters Никола Стёрджен

Фото: Reuters

«С первых дней на этой должности я верила в то, что часть служения — знать, почти инстинктивно, когда наступит правильное время для того, чтобы уступить место другому. И когда такое время придет, найти в себе смелость сделать это… Головой и сердцем я знаю, что это время — сейчас»,— сказала она, выступая в своей резиденции в Эдинбурге. «Учитывая те вызовы, перед которыми стоит страна, мой долг — уйти раньше»,— отметила Никола Стёрджен, добавив, что не уходит из политики вовсе.

По словам госпожи Стёрджен, она продолжит исполнять свои обязанности, пока партия не изберет нового лидера, который автоматически станет и новым первым министром Шотландии. По словам госпожи Стёрджен, руководство партии должно уже в ближайшие дни представить «расписание» предстоящих выборов нового лидера.

За последние несколько месяцев по правительству Шотландии и самой госпоже Стёрджен было нанесено несколько болезненных ударов. Самыми серьезными было решение Верховного суда Соединенного Королевства, положившее конец ее планам проведения нового референдума о независимости Шотландии, а также скандал, связанный с тем, как правительство повело себя в истории с человеком, обвиненным в двух изнасилованиях и объявившим себя транс-женщиной. Правительство Шотландии сначала определило этого человека в женскую тюрьму, а потом под давлением критики поменяло свое решение.

Провал идеи нового референдума, скандал вокруг насильника-трансгендера и проблемы экономического плана привели к тому, что, по данным недавнего исследования общественного мнения, популярность самой госпожи Стёрджен, ее партии и даже идеи независимости Шотландии стала снижаться.

В этих условиях эксперты начали говорить о все большей вероятности отставки первого министра Шотландии. Правда, не такой быстрой. Сама госпожа Стёрджен неоднократно заявляла о том, что не намерена уходить со своего поста. Поэтому предполагалось, что смена власти будет приурочена к очередным выборам в парламент Шотландии, намеченным на 2025 год.

Одним из наиболее вероятных преемников госпожи Стёрджен эксперты называют ее заместителя Джона Суинни, который непродолжительное время уже занимал пост лидера партии в начале 2000-х годов. Долгое время он был верным сторонником госпожи Стёрджен и считается наиболее опытным политиком и государственным деятелем в регионе после самой госпожи Стёрджен. Кроме того, по традиции новым лидером партии становится заместитель лидера уходящего. Тем не менее приход господина Суинни к власти никак не может считаться безусловным. Сама первый министр отказалась назвать человека, которого она хотела бы видеть своим преемником.

Андрей Келекеев