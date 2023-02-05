Популярность шотландских националистов упала из-за скандала с трансгендером-насильником

Поддержка идеи независимости Шотландии у избирателей, принявших решение по данному вопросу, снизилась с 53% до 47%. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой YouGov по заданию The Sunday Times. Снизилась и популярность правящей Шотландской национальной партии (Scottish National Party, SNP), сделавшей независимость этой британской провинции ключевым пунктом своей политической программы. По данным исследователей, рейтинг SNP по Шотландии составляет теперь 36% против 40% ранее. Наконец, личный рейтинг главы SNP и регионального правительства Николы Стёрджен рухнул с 7% до –4%.

Эксперты отмечают, что по крайней мере одной из причин достаточно заметного сокращения популярности идей SNP и личного антирекорда госпожи Стёрджен является не прекращающийся в провинции скандал вокруг одного из самых известных шотландских преступников. Айла Брайстон, женщина-трансгендер, была признана виновной в двух изнасилованиях, совершенных еще в то время, когда официально считалась мужчиной. После приговора она была помещена в женскую тюрьму, хотя и содержалась там в изоляции. Затем по распоряжению шотландских властей ее перевели в мужскую тюрьму. У обоих решений были свои сторонники и противники, что гарантировало им громкий скандал, равно как и то, что шотландское региональное правительство оказывается в результате в безнадежно безвыигрышной ситуации.

The Sunday Times приводит слова одного из ведущих политологов Шотландии, Джона Кертиса из Стратклайдского университета (Глазго): «При том, что сокращение поддержки независимости Шотландии, скорее всего, является частью объяснения (причин падения популярности националистов.— “Ъ”), представляется, что целый град ударов по правительству, особенно по вопросу заключенных-трансгендеров… негативно сказались на поддержке SNP».

Кирилл Пряничкин