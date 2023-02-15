Еврокомиссия предлагает ввести санкции против Ирана из-за обвинений в поставках беспилотников России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести новые санкции против иранских организаций, которые, как она утверждает, поставляют в Россию беспилотники для использования в конфликте с Украиной.

«Но есть и сотни беспилотников иранского производства, которые Россия использует на полях сражений в Украине. Эти беспилотники иранского производства убивают мирных жителей Украины — это зверство! Так что впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции»,— сказала господа фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге (цитата по пресс-релизу Еврокомиссии).

По ее словам, долг Евросоюза — противостоять Ирану в поставке беспилотников и передаче ноу-хау для строительства дронов в России.

Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, России. МИД РФ это отрицал. Иранская сторона признавала, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве» до начала военной операции РФ на Украине. В начале февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что в январе РФ посетила иранская делегация, которая должна была оценить возможность строительства завода, способного производить 6 тыс. беспилотников. Иран эту информацию отрицает.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов