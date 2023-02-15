Часть домов в «Красном просвещенце» исключат из проекта застройки квартала

Жители 12 домов в квартале «Красный просвещенец» в центре Нижнего Новгорода проголосовали против реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Теперь областной Институт развития агломерации переработает проект и определит новые границы застройки, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном правительства.

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Проект развития территории поддержали собственники квартир в семи домах: №33/12 на улице Белинского, №12А и №22 на улице Генкиной, №14 на улице Тверской и №17А, №19 и №21 Невзоровых. Кроме того, на территории квартала расположены четыре аварийных дома: №23 и 25/16 на улице Ашхабадской, №37 на улице Белинского и №14 на улице Генкиной. Их жители не принимали участия в голосовании, но они также включены в план КРТ и предназначены для расселения.

Власти отмечают, что жители домов в границах КРТ, проголосовавшие против, могут изменить свое решение на внеочередном собрании жильцов до окончательного утверждения документации по планировке.

Квартал «Красный просвещенец» построен в 1927-1928 годах, часть сохранившихся деревянных домов считается образцами советского конструктивизма. Квартал должен был стать пилотным проектом программы КРТ, но идея затормозилась из-за нежелания части жителей переезжать. Они предлагают сохранить квартал в виде исторической территории. Другая часть жителей поддерживает КРТ и хочет переехать из старых домов в новые квартиры.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Голосование со многими неизвестными».

Андрей Репин