Голосование со многими неизвестными

В Нижнем Новгороде состоялось общее собрание собственников жилья в квартале «Красный просвещенец». Им предложили проголосовать «за» или против сноса своих домов и застройки освободившегося участка многоэтажками по программе комплексного развития территории (КРТ). Людей в первую очередь интересовала выкупная стоимость их квартир и район переселения. Ответить на эти вопросы чиновники не смогли, оценив стоимость расселения квартала в 1 млрд руб. О конкретных условиях жителям «Красного просвещенца» придется самостоятельно договариваться с инвестором, если такой найдется по конкурсу. Результаты голосования будут подведены в течение 10 дней. При этом весной часть квартала может получить статус охраняемой исторической территории, и тогда экономическая целесообразность проекта КРТ окажется под вопросом. С подробностями — Андрей Репин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестора по застройке «Красного просвещенца» выберут по конкурсу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Инвестора по застройке «Красного просвещенца» выберут по конкурсу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Потенциальный инвестор, который займется комплексным развитием территории квартала «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде, будет обязан вложить около 1 млрд руб. в расселение жителей. Об этом заместитель министра градостроительной деятельности Нижегородской области Иван Каргин заявил владельцам жилья в квартале на общем собрании собственников. Региональные власти собрали около 150 жильцов, чтобы проголосовать за проект КРТ или против него на месте их жилых домов. Собравшихся в Доме архитектора граждан предупредили, что им не обязательно сидеть на собрании: они просто могут отдать свой голос и уйти.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Красный просвещенец» построен в 1927–1928 годах, часть сохранившихся в квартале деревянных домов считаются образцами советского конструктивизма. Квартал должен стать пилотным проектом программы КРТ в Нижнем Новгороде, но некоторые собственники жилья не захотели переезжать из своих домов, поддержав идею сохранить историческую застройку. Правительство Нижегородской области предложило снести квартал ради многоэтажной застройки, но жители добились, чтобы часть «Красного просвещенца» была признана вновь выявленным объектом культурного наследия. Другие собственники поддерживают КРТ: они хотят выехать из деревянных домов в нормальные квартиры.

Открывая собрание, Иван Каргин рассказал, что по проекту КРТ квартал планируется полностью снести, а на его месте построить не менее 48 тыс. кв. м жилья в течение семи лет. Начать строительство инвестор сможет только после расселения квартала. Жителям представили давно знакомый им мастер-план КРТ, на котором изображены многоэтажки на месте их двухэтажных деревянных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мастер-план по развитию квартала

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Мастер-план по развитию квартала

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Директор Института развития агломерации Нижегородской области Михаил Генин уточнил, что инвестор для развития территории пока не выбран. Конкурс по отбору застройщика начнется сразу после того, как собственники жилья согласятся принять участие в программе КРТ и не менее двух третей проголосуют за предложенный мастер-план. Если собственники жилья будут против участия в КРТ, их дома будут вычеркнуты из проекта, его будут корректировать. По словам господина Генина, к застройке «Красного просвещенца» проявляют интерес компании из Нижнего Новгорода и других регионов. Раскрывать подробности он не стал, однако в зале были замечены представители застройщика «Юника», начавшего проект ЖК по соседству с «Красным просвещенцем».

Агитируя за КРТ, областные чиновники обратили внимание на то, что некоторые дома в «Красном просвещенце» признаны аварийными, остальные сильно изношены. Отвечающая за расселение администрация Нижнего Новгорода пока занята аварийным фондом, признанным до 2017 года, поэтому до расселения «Красного просвещенца» может пройти еще несколько лет. «Чтобы ускорить процесс, мы хотим провести расселение за счет инвестора, который будет заинтересован сделать это быстрее, чтобы выйти на площадку как можно раньше»,— пояснил Михаил Генин.

Многие жители «Красного просвещенца» из зала говорили, что не понимают, за что именно им предложено голосовать. По словам многих, им нет дела до КРТ: собственники хотят понять, на каких условиях их будут расселять, какой будет выкупная цена за квадратный метр их жилья и в каком районе они смогут получить новые квартиры.

Сами они не хотят селиться «в черте города», а предпочитают жить в центре. Также владельцы жилья опасаются, что их квартиры будут выкупать по кадастровой стоимости, и на полученные средства можно будет купить «только палатку в центре города».

Представители минграда заявили, что обмен должен быть равнозначным и равноценным, а квартиры будут оцениваться по рыночной стоимости. Собравшиеся в зале нижегородцы потребовали от них конкретики, но Иван Каргин и Михаил Генин не смогли ее дать. Они пояснили, что сейчас жителям нужно принять принципиальное решение об участии в программе КРТ, а решать вопрос с переселением и торговаться с инвестором о выкупной стоимости жилья собственники будут самостоятельно, после того как этот инвестор будет выбран. «Правительство не может что-то говорить и гарантировать за инвестора, но будет настаивать на том, чтобы всех переселили не "в черте города", а в его центр»,— добавил господин Генин.

После этих слов половина зала встала и вышла. Жители пошли к столам для голосования, расстроившись, что так и не смогли добиться конкретной информации от организаторов публичных слушаний. Результаты голосования должны быть подсчитаны и обнародованы в течение 10 дней. Оставшиеся в зале задали еще несколько вопросов представителям правительства. Они, в частности, поинтересовались, почему власти отвергли два варианта развития «Красного просвещенца», в которых предлагалось частично сохранить историческую деревянную застройку. Иван Каргин заявил, что это было необоснованно с экономической точки зрения, поэтому правительство выбрало вариант с полным сносом квартала. О том, что часть квартала признана вновь выявленным объектом культурного наследия, никто не вспомнил. Весной 2023 года региональное управление госохраны ОКН может принять решение о включении части «Красного просвещенца» в охранный реестр. В этом случае сносить большинство домов в квартале будет нельзя, что вновь поставит вопрос об экономической целесообразности новой застройки квартала.