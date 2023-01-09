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Сносное развитие

Квартал «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде готовят к демонтажу

Правительство Нижегородской области предполагает снести квартал «Красный просвещенец» в центре Нижнего Новгорода и реализовать на освободившемся участке проект по комплексному развитию территории (КРТ). На месте двухэтажных деревянных домов могут появиться высотки до 14 этажей с подземными парковками. Проект КРТ планировалось начать еще в 2022 году, но часть жителей квартала выступила против сноса домов 1927–1928 годов постройки. Региональный штаб по реализации проектов КРТ рассмотрел альтернативные предложения, но в итоге утвердил вариант с полным сносом. Сторонники КРТ из числа жителей «Красного просвещенца» надеются, что больше задержек с реализацией проекта не будет, противники намерены возражать планам властей на общем собрании в конце января.

Жители старого квартала скоро будут голосовать за его судьбу

Жители старого квартала скоро будут голосовать за его судьбу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жители старого квартала скоро будут голосовать за его судьбу

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области предложило полностью снести старый квартал «Красный просвещенец» в центре Нижнего Новгорода и отдать освободившуюся территорию под проект КРТ. Об этом говорится в проекте постановления областного правительства о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской, недавно олубликованного на сайте правительства. Квартал был построен в 1927–1928 годах, сохранившиеся деревянные дома считаются образцами советского конструктивизма.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», перестройка территории «Красного просвещенца» должна была стать пилотным проектом КРТ в Нижнем Новгороде. Изначально планировалось снести старые деревянные дома и возвести многоэтажки, но эта инициатива наткнулась на нежелание части жителей выселяться. Год назад они просили губернатора отказаться от комплексной застройки и развивать квартал как культурно-историческую территорию.

Противники сноса обещали подготовить альтернативный проект с сохранением деревянных домов. Вторая группа жильцов, наоборот, считала, что КРТ необходимо и надо дать возможность жителям переселиться из аварийных домов в новые квартиры.

В минградразвития области отложили принятие решения о КРТ «Красного просвещенца» до появления альтернативных предложений.

Проектов оказалось два. Первый разработала московская архитектурная компания Studio-TA. Второй, исторический вариант развития территории, представила жительница квартала «Красный просвещенец» Ирина Агафонова, дочь известного архитектора Святослава Агафонова. Оба варианта предполагали сохранение части деревянных домов и строительство нового жилья. Параллельно с этим областное управление по охране объектов культурного наследия признала часть домов вновь выявленными ОКН и начало проводить экспертизу.

Результатов экспертизы еще нет, но из проекта постановления следует, что 23 деревянных дома «Красного просвещенца» признаны аварийными и ветхими и должны быть снесены.


Вместе с ними подлежат сносу надворные хозяйственные постройки и гаражи, часть которых не зарегистрирована. За десять лет реализации проекта на территории площадью свыше 5,7 га должны поэтапно появиться 15 многоквартирных домов (МКД) высотой 8–14 этажей с подземными парковками. Новые дома должны занимать не более 22% территории квартала, а площадь его озеленения — не менее 25%.

Первые этажи предлагается отдать под офисы, магазины и другие общественно-деловые нужды. На первом этаже одного из новых домов предлагается открыть музей «Квартал "Красный просвещенец"» с отдельным залом в память о реставраторе Нижегородского кремля Святославе Агафонове. Существующий в квартале небольшой детский сад также предлагается снести и построить новый втрое больше — на 300 мест.

По данным минграда, следующим обязательным шагом в реализации проекта должны стать общие собрания собственников помещений в домах «Красного просвещенца».

Жители должны будут высказать свое мнение по поводу включения или невключения их домов в программу КРТ. В конце декабря 2022 года главный архитектор области Сергей Попов направил жителям письмо, в котором обещает учесть мнение собственников при принятии решения. После этого этапа будет возможно проведение торгов для заключения договора о КРТ жилой застройки в «Красном просвещенце» со стороны заинтересованных инвесторов.

Жители квартала, выступающие за сохранение квартала, намерены голосовать против КРТ. По словам Ирины Агафоновой, в проекте постановления правительства Нижегородской области «соглашаться совершенно не с чем», а историко-культурная экспертиза квартала для получения возможного статуса ОКН должна завершиться только в конце февраля. «Нам не говорят, кто именно ее делает. У нас есть опасения, что результат экспертизы будет не в нашу пользу. Тем не менее мы уверены, что при застройке квартала можно совместить старые деревянные дома и новые многоэтажные, в дальнейшем развивая квартал как достопримечательное место», — рассказала госпожа Агафонова, пообещав представить свои доводы на общем собрании собственников.

Жители, поддерживающие КРТ, уверены, что проект в итоге будет реализован.

По мнению одной из сторонниц застройки Елены Рзаевой, на общем собрании собственников многие поддержат проект. «Часть собственников не живет в своих квартирах, они могут не прийти на собрание. В этом случае их голоса будут учтены в пользу КРТ. Противников не очень много, их действия просто затянут процесс. Возможно, что границы КРТ из-за них придется немного скорректировать, но проект все равно будет реализован», — уверена госпожа Рзаева.

Для жителей «Красного просвещенца» собрание собственников жилья должно состояться 31 января.

Андрей Репин

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