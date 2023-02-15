Детский омбудсмен Татарстана удалила из сети пост со «сталинтинкой»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в среду удалила из своего Telegram-канала размещенную накануне, 14 февраля, «валентинку» с изображением вождя СССР Иосифа Сталина.

Картинка представляла собой открытку в виде сердечка, обрамленного цветами и надписью «сталинтинка». Внутрь сердечка, которое считается символом любви, кроме Сталина было помещено изображение еще одного мужчины — советского военноначальника Климента Ворошилова.

Сверху «сталинтинки» находилась надпись «14 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск)».

Картину госпожа Волынец пояснила так: «Сегодня есть нормальный праздник, а не какой-то Валентин».

После того, как о «сталинтинке» написал «Ъ-Казань», информация распространилась в других СМИ и интернет-ресурсах, вызвав негативные комментарии. В частности, писатель Шамиль Идиатуллин в своем Telegram-канале напомнил, что в 1930-е годы нарком обороны СССР Климент Ворошилов инициировал смертную казнь для несовершеннолетних преступников, начиная с 12 лет, чтобы «эти мерзавцы… не выросли в еще больших разбойников». 7 апреля 1935 года это предложение было утверждено постановлением ЦИК и Совнаркомом СССР «в целях быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних».

На месте «сталинтинки» детский омбудсмен поместила открытку в честь 80-летия освобождения Ворошиловграда (Луганска) в ходе Великой Отечественной войны.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"