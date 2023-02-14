Детский омбудсмен Татарстана разместила в сети «валентинку» с изображением Сталина

Ирина Волынец, детский омбудсмен Татарстана, разместила в своем Telegram-канале открытку в виде сердечка, обрамленного цветами, внутри которого изображены советские вождь Иосиф Сталин и военноначальник Климент Ворошилов.

Картинка называется «сталинтинка». На ней — текст «14 февраля 1943 года войска Юго-Западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск)»

«Сегодня есть нормальный праздник, а не какой-то Валентин»,— прокомментировала изображение детский омбудсмен.

В предыдущем посте она предложила «импортозаместить мирным путем» «навязываемый 30 лет» День святого Валентина на День святых Петра и Февронии 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности. По мнению госпожи Волынец, государство должно «поощрять празднование именно Дня святых Петра и Февронии, а не Дня святого Валентина».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"