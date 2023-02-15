Захарова назвала хамским поздравление Байдена в адрес президента Сербии

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поздравление президента США Джо Байдена в адрес сербского коллеги Александра Вучича по случаю Дня государственности Сербии — элемент «неприкрытого давления» и попытка переделать страну под США. По ее словам, господин Байден поздравил Сербию «по-хамски».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России

День государственности Сербии празднуется 15 февраля. В этот день в 1804 году сербы под руководством Карагеоргия подняли первое восстание против турецкого ига. Восстание завершилось заключением Бухарестского мирного договора в 1812 году, который обязывал Турцию предоставить Сербии внутреннее самоуправление, однако в 1813 году Османская империя разгромила повстанческие силы, воспользовавшись отсутствием поддержки Белграда Российской империей, которая была занята войной с Наполеоном.

«В данном случае речь идет не просто о давлении, мне кажется, в отношении Сербии США избрали методику действий несколько иную, это не давление, это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой ни под Евросоюз, потому, что очень часто они прикрываются именно евроинтеграционным будущем»,— сказала представитель российского МИДа в эфире радио Sputnik.

По мнению Марии Захаровой, поздравление президента США — попытка перекроить и переделать Сербию «с точки зрения границ». Речь идет о публичном признании Белградом полного отделения Косова, уточнила представитель МИДа.

В своем поздравлении господин Байден заявил, что США приветствует поддержку Сербией предложения Евросоюза о нормализации отношений с Косово, а также выразил надежду на укрепление сотрудничества Вашингтона и Белграда, передает телеканал N1. Кроме того, президент США призвал Сербию продолжать поддерживать народ Украины и привлечь Россию к ответственности за «несправедливую и неспровоцированную войну».

Сербия не оказывает военную поддержку Украине, но направляет ей гуманитарную помощь. Страна не вводит антироссийские санкции, хотя находится под давлением ЕС в связи с желанием вступить в союз. При этом на Генассамблее ООН Белград поддержал резолюцию с осуждением российских действий на Украине. По словам господина Вучича, это было необходимо, чтобы остаться на международной арене. Сербский лидер говорил, что страна между Россией и Западом как между молотом и наковальней.

Эрдни Кагалтынов