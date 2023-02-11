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Коммерсантъ FM
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Вучич ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине

Президент Сербии Александр Вучич считает, что интенсивность боевых действий на Украине будет усиливаться. По его мнению, несколько месяцев назад «казалось ясно, что Украина с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает», но сейчас все «уже не так однозначно». Как отметил сербский лидер, его страна сейчас находится между Россией и Западом как между молотом и наковальней.

«Боевые действия будут намного сильнее, несмотря на то, что они уже очень, очень интенсивные. Я мог бы тома книг написать об этом. И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии»,— сказал господин Вучич телеканалу TV Prva (перевод «РИА Новости»).

Сербский президент считает, что Россия и страны Запада стремятся завершить конфликт в ближайшие пять-шесть месяцев в связи с избирательными кампаниями. В РФ и США в 2024 году пройдут президентские выборы, в Польше и Великобритании состоятся парламентские выборы в 2023 и 2024 году соответственно. «Западу нужно, чтобы к тому моменту не было доступа для русских на Балканы. Русские не могут позволить, чтобы у Запада была такая чистая позиция … Наша Сербия буквально будет между молотом и наковальней»,— сказал господин Вучич.

Сербия не оказывает военную поддержку Украине, но направляет ей гуманитарную помощь. Страна не вводит антироссийские санкции, хотя находится под давлением ЕС в связи с желанием вступить в союз. Вместе с тем на Генассамблее ООН Белград в 2022 году поддержал резолюцию с осуждением российских действий на Украине. Господин Вучич сообщал, что это было необходимо, чтобы остаться на международной арене.

Леонид Уварчев

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