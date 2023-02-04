Вучич объяснил осуждение РФ на Генассамблее ООН желанием Сербии остаться на международной арене

Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением российских действий на Украине, чтобы остаться на международной арене, заявил президент Александр Вучич. Он считает, что «сам виноват», что Белград не ввел санкции против Москвы и что теперь Сербия «платит за это высокую цену». Вместе с тем стране необходима поддержка РФ в Совете Безопасности ООН против резолюции с обвинением Белграда в геноциде.

«Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить вторжение России на Украину, чтобы остаться на международной арене»,— сказал господин Вучич на заседании Скупщины по переговорному процессу Сербии и Косово (цитата по ТАСС). По мнению сербского лидера, странам Запада стало понятно, что «добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли».

Александр Вучич ранее говорил, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. По его словам, Белград платит за это высокую цену. Вместе с этим он поддерживает целостность Украины и считает Донбасс и Крым частью Украины.

О политической ситуации в Сербии — в материале «Ъ» «Президент Сербии зовет на помощь парламент».

Леонид Уварчев