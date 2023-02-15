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Коммерсантъ FM
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В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Геологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Новой Зеландии, оно затронуло преимущественно Северный остров и регион Марлборо. Мониторинговая служба GeoNet получила 61 тыс. обращений о сотрясениях.

По ее информации, цунами из-за землетрясения не ожидается. В случае повторных толчков представители GeoNet рекомендовали новозеландцам укрыться и зафиксироваться (так называемая стратегия drop, cover, hold on).

Как сообщает портал RNZ, тряску также почувствовали жители Веллингтона, Саутленда и Нортленда. О землетрясении также сообщила одна из лидеров «Партии зеленых» Марама Дэвидсон в своем Twitter.

Магнитуда первого землетрясения в Турции, приведшего к масштабным разрушениям и гибели десятков тысяч людей 6 февраля, составила 7,8. Магнитуда второго — 7,5.

О причинах землетрясения в Турции — в материале «Ъ FM» «Землетрясению ищут объяснение».

Андрей Сапожников

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