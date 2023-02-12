Землетрясению ищут объяснение

Турция начала расследование в связи с масштабными разрушениями после землетрясений. Власти предполагают, что при возведении зданий строители допустили нарушения. На данный момент около 130 человек проходят в качестве подозреваемых. Мощные подземные толчки на юго-востоке Турции и в Сирии произошли утром 6 февраля. В эпицентре зафиксировали землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи домов были разрушены. Погибли более 28 тыс. человек. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сравнили мощность толчков со взрывом 500 атомных бомб. Вместе с тем в СМИ продолжаются споры о том, почему не удалось избежать столь масштабного ущерба и можно ли было спрогнозировать разрушительные землетрясения. Какие звучат теории? И что говорят ученые? Об этом — Александр Рассохин.
Фото: IHA / AP
В числе главных вопросов, которыми многие в мире задались после землетрясения: почему Турция, находящаяся в сейсмоопасной зоне, оказалась к нему не готова? В стране рухнули тысячи зданий, которые должны были строить с учетом риска сильных подземных толчков. Объяснение нашлось — как сообщает телеканал Al Jazeera, почти все развалившиеся дома возвели до 2000 года, когда требования к сеймостойкости в стране еще не ужесточили.
Кроме того, во многих разрушенных зданиях обнаружились дефекты конструкции. При этом о высокой вероятности подобного бедствия сейсмологи предупреждали. Еще 17 лет назад профессор Окан Туйсуз из Стамбульского университета заверял в интервью газете The Guardian, что землетрясение в стране неизбежно случится в регионе до 2030 года.
Сенсацией для специалистов произошедшее действительно не стало, отметил главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Любушин: «Сильные землетрясения происходят редко. Согласно закону повторяемости, такое же стихийное бедствие в Турции случилось в 1939-м. За это время численность населения увеличилась, пустынная местность теперь застроена.
Происходит раз в 100 лет такое землетрясение, но пока никто не может сказать точно, когда оно случится.
Естественно, человек хочет найти что-нибудь интересное, связать эти случаи. Вот в период с 1965 года по 2004-й, когда произошло землетрясение на Суматре, во всем мире не было подобных явлений с магнитудой выше 8,5. Потом они пошли один за другим, и люди нафантазировали, что в те годы производили подземные ядерные испытания в Соединенных Штатах и Советском Союзе, и якобы взрывы разряжали сейсмическую энергию, поэтому крупных землетрясений и не было».
Впрочем, есть немало других версий, которые появились в сети сразу после трагедии. Связать землетрясение в Турции попытались и с недавним открытием исследователей из Техасского университета, которые заявили, что обнаружили прежде неизвестный слой земной мантии. В некоторых СМИ вспомнили, что в конце января ученые из Китая сообщили, что ядро планеты замедлило и, вероятно, изменило вектор вращения.
Теорий появляется множество, но большинство из них ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, ведь данных для этого недостаточно, объяснил кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин: «Разрез от поверхности до ядра, по данным сейсмических наблюдений, составляет 12 км, это максимальная пробуренная скважина. Каждые несколько десятков метров преподносили сюрприз: что-то не то с чередованием пластов, где-то воду нашли, потом где-то и золото увидели.
Мы считаем, что движутся плиты, но появилась еще такая штука: от жидкого ядра отрываются сгустки расплавленного и горячего вещества. И когда оно поднимается наверх, то может проникнуть очень близко к земной коре и разорвать ее. Получается внутриплитовое землетрясение».
В результате стихийного бедствия в Турции, как выяснили в итальянском Национальном институте геофизики и вулканологии, в литосфере образовался 150-километровый разлом, а Аравийская плита сдвинулась на 3 м юго-западнее Анатолийской. Как отмечают ученые, новое положение этих плит еще не закрепилось, поэтому небольшие афтершоки могут продолжаться еще несколько месяцев.
Предположение о том, где, кроме Турции, вновь может произойти новое разрушительное землетрясение, у ученых есть, заметил математик-сейсмолог Алексей Любушин: «Станции стоят и измеряют колебания, но очень часто данные мониторинга доступны далеко не всем. Мой любимый регион в этом плане — Япония. Там давно существует сеть, можно скачать информацию, выделить признаки, которые говорят, что землетрясение приближается. Кстати, именно там сейчас опасно. Так что для Японии это очень актуально.
В 2011 году в стране случилось мегаземлетрясение, к счастью, оно произошло в малонаселенном регионе. А если это случится сейчас, то волна цунами может нанести удар по Токио. Число погибших от стихии может достигнуть 300 тыс. человек. Конечно, хорошо было бы иметь какую-нибудь принципиально новую технологию, но пока во всем мире предпочитают вкладывать деньги в более надежные исследования».
Минимум еще одно землетрясение в ближайшие годы исследователи предрекают и Турции. Причем пострадать от стихийного бедствия может 15-миллионный Стамбул. Как следует из доклада, подготовленного мэрией мегаполиса в 2021 году, при толчках магнитудой 7,5 баллов от последствий стихии могут быть разрушены примерно 209 тыс. зданий.
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Землетрясение в Турции и Сирии
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