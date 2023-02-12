Землетрясению ищут объяснение

Турция начала расследование в связи с масштабными разрушениями после землетрясений. Власти предполагают, что при возведении зданий строители допустили нарушения. На данный момент около 130 человек проходят в качестве подозреваемых. Мощные подземные толчки на юго-востоке Турции и в Сирии произошли утром 6 февраля. В эпицентре зафиксировали землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи домов были разрушены. Погибли более 28 тыс. человек. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сравнили мощность толчков со взрывом 500 атомных бомб. Вместе с тем в СМИ продолжаются споры о том, почему не удалось избежать столь масштабного ущерба и можно ли было спрогнозировать разрушительные землетрясения. Какие звучат теории? И что говорят ученые? Об этом — Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IHA / AP Фото: IHA / AP

В числе главных вопросов, которыми многие в мире задались после землетрясения: почему Турция, находящаяся в сейсмоопасной зоне, оказалась к нему не готова? В стране рухнули тысячи зданий, которые должны были строить с учетом риска сильных подземных толчков. Объяснение нашлось — как сообщает телеканал Al Jazeera, почти все развалившиеся дома возвели до 2000 года, когда требования к сеймостойкости в стране еще не ужесточили.

Кроме того, во многих разрушенных зданиях обнаружились дефекты конструкции. При этом о высокой вероятности подобного бедствия сейсмологи предупреждали. Еще 17 лет назад профессор Окан Туйсуз из Стамбульского университета заверял в интервью газете The Guardian, что землетрясение в стране неизбежно случится в регионе до 2030 года.

Сенсацией для специалистов произошедшее действительно не стало, отметил главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Любушин: «Сильные землетрясения происходят редко. Согласно закону повторяемости, такое же стихийное бедствие в Турции случилось в 1939-м. За это время численность населения увеличилась, пустынная местность теперь застроена.

Происходит раз в 100 лет такое землетрясение, но пока никто не может сказать точно, когда оно случится.

Естественно, человек хочет найти что-нибудь интересное, связать эти случаи. Вот в период с 1965 года по 2004-й, когда произошло землетрясение на Суматре, во всем мире не было подобных явлений с магнитудой выше 8,5. Потом они пошли один за другим, и люди нафантазировали, что в те годы производили подземные ядерные испытания в Соединенных Штатах и Советском Союзе, и якобы взрывы разряжали сейсмическую энергию, поэтому крупных землетрясений и не было».

Впрочем, есть немало других версий, которые появились в сети сразу после трагедии. Связать землетрясение в Турции попытались и с недавним открытием исследователей из Техасского университета, которые заявили, что обнаружили прежде неизвестный слой земной мантии. В некоторых СМИ вспомнили, что в конце января ученые из Китая сообщили, что ядро планеты замедлило и, вероятно, изменило вектор вращения.

Теорий появляется множество, но большинство из них ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, ведь данных для этого недостаточно, объяснил кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин: «Разрез от поверхности до ядра, по данным сейсмических наблюдений, составляет 12 км, это максимальная пробуренная скважина. Каждые несколько десятков метров преподносили сюрприз: что-то не то с чередованием пластов, где-то воду нашли, потом где-то и золото увидели.

Мы считаем, что движутся плиты, но появилась еще такая штука: от жидкого ядра отрываются сгустки расплавленного и горячего вещества. И когда оно поднимается наверх, то может проникнуть очень близко к земной коре и разорвать ее. Получается внутриплитовое землетрясение».

В результате стихийного бедствия в Турции, как выяснили в итальянском Национальном институте геофизики и вулканологии, в литосфере образовался 150-километровый разлом, а Аравийская плита сдвинулась на 3 м юго-западнее Анатолийской. Как отмечают ученые, новое положение этих плит еще не закрепилось, поэтому небольшие афтершоки могут продолжаться еще несколько месяцев.

Предположение о том, где, кроме Турции, вновь может произойти новое разрушительное землетрясение, у ученых есть, заметил математик-сейсмолог Алексей Любушин: «Станции стоят и измеряют колебания, но очень часто данные мониторинга доступны далеко не всем. Мой любимый регион в этом плане — Япония. Там давно существует сеть, можно скачать информацию, выделить признаки, которые говорят, что землетрясение приближается. Кстати, именно там сейчас опасно. Так что для Японии это очень актуально.

В 2011 году в стране случилось мегаземлетрясение, к счастью, оно произошло в малонаселенном регионе. А если это случится сейчас, то волна цунами может нанести удар по Токио. Число погибших от стихии может достигнуть 300 тыс. человек. Конечно, хорошо было бы иметь какую-нибудь принципиально новую технологию, но пока во всем мире предпочитают вкладывать деньги в более надежные исследования».

Минимум еще одно землетрясение в ближайшие годы исследователи предрекают и Турции. Причем пострадать от стихийного бедствия может 15-миллионный Стамбул. Как следует из доклада, подготовленного мэрией мегаполиса в 2021 году, при толчках магнитудой 7,5 баллов от последствий стихии могут быть разрушены примерно 209 тыс. зданий.

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 43 Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

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Елизавета Скобцова