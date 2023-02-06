УГМК получила положительное заключение экспертизы на строительство офисного центра в «Екатеринбург-Сити»

Компания «Екатеринбург-Сити» (принадлежит УГМК) получила положительное заключение экспертизы на строительство офисного здания в квартале небоскребов. Положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий было получено 31 января, следует из данных ЕГРЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Как рассказал «Ъ-Урал» гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, сейчас компания ждет разрешения на строительство. «Мы подали документы на получение разрешения на строительство. Думаю, что на этой или на следующей неделе его получим и приступим к строительству объекта»,— сообщил «Ъ-Урал» господин Мордовин.

«Екатеринбург-Сити» — строящийся деловой квартал в центре города. Впервые проект комплекса был представлен в 2006 году. На данный момент он включает в себя небоскреб-башню «Исеть» с ресторанами, гостиницу Hyatt Regency, оружейный и рыболовный магазин Ballistica. Кроме этого, на территории находятся объекты культурного наследия (ОКН). Территория всего квартала составляет около 8 га. Последний из представленных ранее проектов, который хотели реализовывать в квартале, — «Медная гора», но от него инвесторы решили отказаться.

Напомним, за несколько лет компания планирует построить в центре города четыре небоскреба с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным. Проект прошел градсовет при главе города. Сейчас на территории уже ведется строительство первого объекта — гастромолла.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Мария Игнатова