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Коммерсантъ FM
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Для журналистки Марии Пономаренко запросили девять лет колонии по делу о военных фейках

В Барнауле (Алтайский край) сегодня начались прения сторон по уголовному делу журналистки портала RusNews Марии Пономаренко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Как рассказал «Ъ» адвокат Дмитрий Шитов, по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение недостоверных сведений об армии РФ по мотивам политической ненависти) гособвинитель потребовал для Марии Пономаренко девять лет лишения свободы и предложил установить для нее пятилетний запрет на публичную деятельность в интернете.

Мария Пономаренко

Мария Пономаренко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мария Пономаренко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам адвоката, в ответном выступлении, которое состоится 14 февраля, защита будет настаивать на оправдании Марии Пономаренко. Ожидается, что в этот же день журналистка выступит с последним словом, после чего судья уйдет в совещательную комнату для написания приговора.

Марию Пономаренко задержали в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге и с санкции суда водворили в СИЗО. В последующем ее этапировали в Алтайский край — по месту расследования уголовного дела.

Мария Пономаренко работала на портале RusNews, а также участвовала в ведении неназванного Telegram-канала на более чем тысячу подписчиков. После публикации на этом ресурсе поста про обстрел драмтеатра в Мариуполе в отношении нее и было возбуждено уголовное дело. Оно находилось в производстве силовиков из Барнаула, где журналистка проживала до переезда в Петербург. В сентябре 2022 года дело поступило на рассмотрение Ленинского райсуда Барнаула.

Альберт Константинов, Новосибирск

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