В Свердловской области в 2023 году планируют ввести рекордный объем жилья — 2,98 млн кв. м, об этом во время пресс-конференции заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. На сегодняшний день строится 3,6 млн кв. м многоквартирного жилья. При этом к получению разрешения на строительство сегодня готовы земельные участки с потенциалом на 7 млн кв. м жилья, отметил министр.

По итогу 2022 года в регионе было введено 2,942 млн кв. м. Из них 1,6 млн кв. м приходится на многоквартирные дома, 1,2 млн — ввод жилья построенного населением. Наибольший ввод, по словам господин Волкова, обеспечили пять застройщиков: «РСГ- Академическое» (174 тыс. кв. м), «ЛСР. Недвижимость-Урал» (112 тыс. кв. м), «Форум-Групп» (97 тыс. кв. м), «Атомстройкомплекс» (96 тыс. кв. м), «Стройтэк» (92 тыс. кв. м). Среди муниципалитетов большего жилья вводилось в Сысертском городском округе, Верхней Пышме, Белоярском округе, Березовском и Полевском.

«Результаты текущего года должны быть выше, чем показатели прошлого. Мы надеемся максимально приблизиться к цифре 3 млн кв. метров. Но резких рывков совершать не нужно, а нужно планово стремиться к целевым показателям 2030 года — 3,27 млн кв. м жилья», — заявил Михаил Волков.

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