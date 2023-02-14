Банк «Открытие» вышел из капитала Qiwi

Банк «Открытие» вышел из капитала платежного сервиса Qiwi, продав 30 декабря 2022 года 21 млн акций класса «B». Это следует из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. «Открытию» принадлежало 34,2% капитала группы, или 13,7% голосов.

Покупатель пакета акций неизвестен. Представители «Открытия» сообщили Forbes, что банк реализовал долю в Qiwi «на рыночных условиях». Подробности сделки в кредитной организации комментировать не стали. Forbes на основе котировок бумаг Qiwi на закрытии торгов Мосбиржи 30 декабря отмечает, что пакет «Открытия» мог оцениваться в 8,85 млрд руб.

О планах банка продать долю в Qiwi сообщал 27 декабря 2022 года тогдашний председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов . Он допускал, что сделка может быть реализована в ближайшее время, но конкретных сроков не называл.

Летом 2022 года компания крупнейшего акционера и председателя совета директоров QIWI Сергея Солонина Dalliance Services Company предложила выкупить ценные бумаги Qiwi у иностранных акционеров компании по $2,2–2,7 за акцию. Однако «Открытие» попал под санкции США и Евросоюза весной прошлого года, что усложняло реализацию сделки для иностранных инвесторов.

Лусине Баласян