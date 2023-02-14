Суд приблизился на совещание

Президент Владимир Путин во вторник принял участие в ежегодном совещании судей, посвященном итогам работы за прошлый год. Глава государства предложил судьям подумать, что они могут сделать для бизнеса, попросил взять на особый контроль избирательные права граждан и потребовал самым внимательным образом отнестись к защите прав мобилизованных и членов их семей. При этом президент отступил от традиционного для подобных встреч сценария и решил пообщаться с каждым из зампредов Верховного суда, возглавляющих судебные коллегии. Судя по реакции, к такому маневру были готовы не все высокопоставленные судьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Открывая совещание по видео-конференц-связи, Владимир Путин вспомнил, что общался с судьями совсем недавно — они виделись в конце ноября прошлого года на 10-м Всероссийском съезде судей. Тем не менее он снова хотел сказать им многое. И первым делом — о необходимости социальной поддержки участвующих в специальной военной операции военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей: соответствующие законы уже приняты, напомнил президент. Но рассмотрение таких вопросов «должно вестись самым тщательным образом с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуации», настаивал господин Путин.

Он также напомнил, что судебная власть должна влиять на формирование благоприятного делового и инвестиционного климата. В условиях «санкционной агрессии» против России это особенно актуально, подчеркнул глава государства: «В этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например внесение залога или домашний арест». Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия, уверен Владимир Путин. Он также признался, что после выхода России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека не избежал сомнений по поводу способности отечественной судебной системы обеспечить должный уровень защиты прав граждан.

Но сумел их побороть и теперь пришел к оптимистичному выводу: «В конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить».

В прошлом году суды осуществляли правосудие с хорошим качеством и в основном в разумные сроки, заверил собравшихся взявший слово вслед за президентом председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев. Только по первой инстанции суды рассмотрели более 40 млн дел — на 1 млн больше, чем в 2021 году. Из них более половины — 25,7 млн — составляют гражданские споры, из которых немногим меньше половины (44%) — это иски о взыскании задолженности по кредитам. Из 10,5 млн споров в сфере жилищных правоотношений 97% приходится на дела о взыскании коммунальных платежей.

По делам об оспаривании нормативных правовых актов удовлетворено 70% требований граждан и предпринимателей и 39% требований об оспаривании решений органов власти и должностных лиц, похвастался председатель ВС. В отношении коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей судами прекращено 17% дел об административных правонарушениях, а 18% лиц назначено наиболее мягкое административное наказание в виде предупреждения, что способствовало снижению избыточной нагрузки на бизнес. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судами в отношении 87 тыс. человек — и это на 951 арест меньше, чем в 2021 году. На 1013 человек сократилось количество тех, кому продлили срок содержания под стражей.

К реальному лишению свободы приговорили 2,3 тыс. человек, или 16% от числа представших перед судом.

Что касается предпринимателей, то судами рассмотрено 5,8 тыс. дел этой категории в отношении 6,6 тыс. лиц, продолжил господин Лебедев. Осуждено 73% (из них только 6% приговорены к лишению свободы), а в отношении 27% уголовное преследование прекращено судом. При этом суды удовлетворяли восемь из десяти ходатайств об аресте предпринимателей, добавил он.

Сухими цифрами из подробного доклада главы ВС Владимир Путин, однако, не удовлетворился. И, выходя за пределы традиционного для подобных встреч формата, начал задавать вопросы участникам совещания.

Сначала президент напомнил о разрушительном землетрясении в Турции и больших претензиях к местным строительным организациям по качеству возводимого жилья. И поинтересовался у председателя коллегии ВС по гражданским делам Юрия Глазова, как российские суды рассматривают подобные дела. Тот был явно озадачен, но вспомнил про свежий обзор судебной практики по делам о самовольном строительстве. «И мы подобрали хорошие примеры как раз на тему, где можно сносить, а где нельзя,— радостно отрапортовал судья.— Мы активно выделили тему, где сносить нет необходимости, но в большей части, конечно, мы сносим…» Речь идет о перестройке уже построенных домов, причем с нарушением строительных норм, на всякий случай уточнил господин Путин, попросив уделить особое внимание сейсмоопасным районам. «У нас есть такие примеры в Москве и на Северном Кавказе, но больше всего — в Краснодарском крае»,— нашелся господин Глазов.

Но президент уже переключился на уголовное правосудие и председателя коллегии ВС по уголовным делам Владимира Давыдова. «Верховный суд последовательно проводит политику, направленную на гуманизацию правоприменения в целом и в отношении предпринимателей»,— отрапортовал господин Давыдов. «Я вас очень прошу обратить на это особое внимание и посмотреть, что можно сделать дополнительно в этой сфере»,—поручил президент. Ответом на недружественные действия зарубежных стран и их попытки разрушить российскую экономику «может быть только одно — расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности», объяснил глава государства.

Руководителя коллегии ВС по административным делам Татьяну Петрову Владимир Путин попросил взять на особый контроль избирательные права граждан.

«Мы готовим сейчас проект постановления о защите избирательных прав»,— с готовностью отреагировала судья. От руководителя коллегии ВС по экономическим спорам Ирины Подносовой и председателя суда по интеллектуальным правам Людмилы Новоселовой в Кремле, как выяснилось, ждут предложений по реформе законодательства о банкротстве и норм по интеллектуальным правам. И только председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик рискнул заверить верховного главнокомандующего, что в его сфере ответственности проблем нет: военные суды удовлетворяют более 60% поступающих жалоб, в основном это вопросы, связанные с обеспечением жильем и вопросами прохождения службы.

И только после этого жизнеутверждающего заявления президент попрощался с судьями, напомнив им, что от работы судебной системы зависит моральное состояние всего общества.

Анастасия Корня