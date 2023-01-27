Страсбург ищет обходные пути

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), юрисдикция которого с прошлого года не распространяется на Россию, отчитался о результатах работы за 2022 год. Несмотря на выход нашей страны из Конвенции по правам человека, Россия все еще сохраняет свое место среди лидеров по числу обращений в ЕСПЧ: на ее долю приходится 16 750 дел — 22,4% от всех находящихся на рассмотрении. Но общее количество жалоб, поступивших из России в ЕСПЧ в прошлом году, пошло на спад. И оно продолжит сокращаться, прогнозируют эксперты, хотя разбираться с российскими делами Страсбургу придется еще долго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Francois Badias / AP Фото: Jean-Francois Badias / AP

Количество поступивших из России в прошлом году в ЕСПЧ жалоб по сравнению с предыдущим годом сократилось более чем на треть, следует из итогового отчета суда: если в 2021 году их было 9432, то в прошлом — всего 6077. Этого следовало ожидать, ведь в 2022 году Россия вышла из Совета Европы и прекратила участие в Европейской конвенции по правам человека. Тем не менее она пока сохраняет одну из лидирующих позиций по количеству обращений, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ: больше только у Турции, против которой подано в общей сложности 20 100 жалоб (26,9%). На третьем месте Украина — 10 400 обращений (13,9%).

В Страсбурге настаивают, что суд сохраняет юрисдикцию в отношении дел против РФ в связи с фактами, имевшими место до 16 сентября 2022 года. Об этом напомнила, представляя доклад, председатель ЕСПЧ Шиофра О'Лири. «Суд свидетельствует о том, что государство не может воспользоваться своим исключением из международной организации, чтобы уклониться от своих обязательств в случае нарушения конвенции,— указала она.— Это тем более важно, учитывая, что многие из рассматриваемых дел имеют большое значение с точки зрения ответственности России по международному праву». Госпожа О'Лири добавила, что в ближайшие месяцы суд намерен определить наиболее подходящий порядок действий для рассмотрения примерно 17 тыс. дел против России, которые остаются в его распоряжении, а также, возможно, множества других дел, возбужденных в результате событий на Украине.

Российские власти, впрочем, установили для себя в качестве точки отсечения другую дату окончания полномочий ЕСПЧ. Москва прекратила взаимодействие с ЕСПЧ с 15 марта 2022 года, и, согласно принятому впоследствии закону, вынесенные после этой даты постановления Европейского суда в России не исполняются.

Как подсчитали в Страсбурге, в общей сложности в 2022 году секретариат ЕСПЧ передал на рассмотрение судей 45 500 заявлений — на 3% больше, чем в 2021 году. Решения были вынесены по 4168 заявлениям (на 33% больше, чем в 2021-м), еще 35 402 признаны неприемлемыми или исключены из списка дел (+7% к 2021 году). Но сильнее всего росло количество решений об обеспечительных мерах: их было 3106, рост на 61% по сравнению с 2021 годом (1925), и почти каждое третье было удовлетворено судом. При этом, отмечается в итоговом докладе, суд продолжил реализацию стратегии так называемых приоритетных дел — то есть старался рассматривать в первую очередь дела, признанные наиболее важными. По таким жалобам вынесено в общей сложности 2643 решения — на 45% больше, чем годом ранее.

В отношении России вынесено 384 постановления, это на треть больше, чем было в 2021 году, в 374 из них зафиксировано хотя бы одно нарушение. Наиболее частое нарушение (198 решений) — бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, в 195 случаях суд признал нарушение права на свободу и безопасность, на третьем месте (119 нарушений) — право на эффективную правовую защиту.

Количество дел, находящихся на рассмотрении суда, за год сократилось всего на 250, отмечает главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. По его словам, обвала не произошло, и это объяснимо: массив жалоб из России большой, и разбираться с ними придется еще долго. Кроме того, новые обращения из России пока продолжают поступать, хотя их все меньше и меньше: потенциальные заявители понимают, что на выплаты со стороны российского государства в любом случае рассчитывать не приходится. По мнению эксперта, новые методы суда в работе с обращениями из России, скорее всего, сведутся к тому, что сходные жалобы начнут группировать и выносить одно решение сразу по большому количеству обращений. В любом случае решения никто не будет исполнять, и они лягут на полку Комитета министров Совета Европы, а рассчитывать на дипломатический диалог российских властей с чиновниками Совета Европы не приходится, добавляет господин Берестнев.

Анастасия Корня