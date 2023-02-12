Дипломатия землетрясения

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 33 тыс. человек, при этом ООН предупреждает, что это не окончательная цифра: еще не разобраны все завалы. Вызовом для международного сообщества остается и помощь пострадавшим, особенно в Сирии, где на катастрофу накладывается общая политическая ситуация — последствия многолетней войны и международные санкции. И если ради помощи туркам многие страны, к примеру Греция и Армения, готовы закрыть глаза на старые обиды и нынешние разногласия, то сирийцам соглашаются помочь единицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отправка больничных коек и необходимых материалов из Греции для пострадавших от землетрясения

Фото: Stelios Misinas, Reuters Отправка больничных коек и необходимых материалов из Греции для пострадавших от землетрясения

Фото: Stelios Misinas, Reuters

«Землетрясение века» — так называют случившуюся неделю назад в Турции и Сирии страшную катастрофу. К вечеру воскресенья число жертв в обеих странах превысило 33 тыс. человек, из них почти 30 тыс.— в турецких провинциях. Однако в ООН ожидают роста этой печальной статистики.

«Очень сложно дать точную оценку, поскольку еще предстоит разобрать завалы»,— сказал в интервью телеканалу SkyNews заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время посещения в выходные районов, оказавшихся в зоне бедствия. При этом он подчеркнул, что в особенно тяжелой ситуации находятся сирийцы. «До сих пор мы не оправдывали надежды людей на северо-западе Сирии. Они справедливо чувствуют себя брошенными»,— написал господин Гриффитс в Twitter.

По данным ООН, только в Сирии без крова могли остаться до 5,3 млн человек. Всего же от землетрясения пострадали почти 26 млн. И если Турции предложили помощь десятки стран, отправив туда как команды спасателей, так и гуманитарную помощь, то сирийцам в первые дни после катастрофы помогали единицы. Вызволять из-под завалов людей приходилось в основном своими силами.

В районах, которые контролируют официальные сирийские власти, на помощь пришли российские спасатели, а вот в зоне ответственности оппозиции и радикальных группировок рассчитывать было не на кого.

При этом в стране, находящейся последние 12 лет в состоянии гражданской войны и борющейся с терроризмом, а также одновременно пытающейся выжить в условиях западных санкций, не оказалось нужной техники, чтобы разгребать завалы. Встал также вопрос, как расселять людей, когда огромное число зданий еще не восстановлено после войны. Кроме того, выживших элементарно нечем согреть и нечем накормить. Гуманитарная помощь запаздывает. А то, что собрали, зачастую оказывается трудно доставить пострадавшим. Нередко группировки, которые контролируют тот или иной район, отказываются пропускать гуманитарный груз. При этом и на границе Турции с Сирией, и на линии соприкосновения районов, подконтрольных Дамаску и боевикам в зоне деэскалации Идлиб, были открыты дополнительные пропускные пункты для гуманитарных конвоев. Хотя и этого недостаточно.

В ближайшие дни в СБ ООН планируют обсудить, как еще можно помочь Сирии. Один из основных вопросов — снятие санкций. На этом настаивает Дамаск при полной поддержке Москвы. В пятницу в Минфине США заявили, что вывели до августа из-под сирийских санкций деятельность по ликвидации землетрясения. Это позволит Центральному банку получать денежные переводы от проживающих за рубежом сирийцев и международную гуманитарную помощь. Однако в МИД Сирии заявили, что решение США — это не что иное, «как повторение предыдущих формальных решений, направленных лишь на то, чтобы произвести ложное впечатление о гуманизме». Президент Сирии Башар Асад заявил, что «Запад отдает приоритет политике, а не гуманитарной ситуации». На этом фоне сирийский лидер особенно благодарил тех, кто не оставил Сирию в тяжелую минуту. Солидарность в первую очередь проявили арабские страны, Иран и Россия. В воскресенье в Дамаск лично прибыл глава МИД ОАЭ Абдулла бен Зайд Аль Нахайян.

Первых после землетрясения высокопоставленных гостей принимали в воскресенье и в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправился в пострадавшие от землетрясения районы вместе с греческим коллегой.

Учитывая, что в последние годы Афины и Анкара балансировали на грани военного противостояния, визит главы МИД Греции в Турцию в местных СМИ назвали «дипломатией землетрясения».

Впрочем, подобное уже было во время землетрясений 1999 года, когда сначала греки пришли на помощь туркам, а затем наоборот. «Тогда я сказал, что мы не должны ждать очередного землетрясения, чтобы улучшить наши отношения. Я повторяю это сейчас как министр иностранных дел Турции. Мы должны приложить усилия для улучшения наших отношений»,— сказал коллеге господин Чавушоглу. Переступила через политику и Армения, направив гуманитарную помощь в Турцию, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с соседней страной. Такой поддержке в Дамаске могут только позавидовать.

Марианна Беленькая