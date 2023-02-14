Госдолг ушел в кассовый разрыв

Госдолг Удмуртии достиг рекордного уровня. По данным минфина республики на 1 февраля он составил 71,96 млрд руб., увеличившись за месяц на 3,2 млрд руб. В ведомстве пояснили, что это связано с возникшим кассовым разрывом из-за введения единого налогового платежа. Краткосрочный кредит для погашения кассового разрыва предоставлен управлением Федерального казначейства. Эксперты отмечают, что рост госдолга сейчас это вынужденная мера, однако, республике требуется дополнительная федеральная помощь для сокращения обязательств, как вариант, списание некоторых ранее полученных бюджетных кредитов, в частности, на ликвидацию последствий засухи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив медиагруппы "Центр" Фото: Архив медиагруппы "Центр"

Госдолг Удмуртии на 1 февраля составил 71,96 млрд руб., сообщается на сайте минфина республики. Это самый высокий уровень в новейшей истории республики. До этого максимума он достигал в октябре 2022 году — 71,5 млрд руб. На начало 2023 года госдолг равнялся 68,75 млрд руб. В его структуре на 1 февраля по-прежнему превалируют заимствования из федерального бюджета — 93% от суммы, остальное — обязательства по гособлигациям.

В минфине рост госдолга в первый месяц года объяснили введением с 1 января 2023 года единого налогового платежа. Он устанавливает уплату налогов одним платежом в конце месяца. Из-за этого в январе возник кассовый разрыв между доходами и расходами, связанный с необходимостью обеспечить расходные обязательства республиканской казны, в том числе своевременную выплату зарплаты бюджетникам и предоставления гарантированных социальных выплат жителям региона.

Для покрытия этого временного кассового разрыва минфин получил краткосрочный бюджетный кредит от управления Федерального казначейства на 3,2 млрд руб. по ставке 0,1% годовых.

Расходы на обслуживание долга в этом году по состоянию на 1 февраля 2023 года отсутствуют, как и просроченная задолженность.

Муниципальный долг республики за последний месяц сократился на 245 млн руб. и составил на 1 февраля 7,15 млрд руб. 86% его суммы занимают бюджетные кредиты, 14% — кредиты банков.

По данным РИА Рейтинг на 1 января 2023 года, Удмуртия занимала последнее место среди регионов по соотношению размера госдолга к собственным доходам и была единственным субъектом РФ, в котором объем заимствований превысил сумму налоговых поступлений — на 4%.

Напомним, наиболее значительный рост госдолга Удмуртии произошел во время пандемии коронавируса — за 2020 год он увеличился сразу на 18 млрд руб. В июне 2022 года регион получил кредит из федерального бюджета в размере 10,7 млрд руб. на погашение долговых обязательств по коммерческим кредитам, полученным республикой и муниципальными образованиями. Это позволило полностью заместить коммерческие кредиты бюджетными в объеме госдолга республики и более чем вдвое сократить расходы на его обслуживание.

Доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ Софья Широбокова называет продолжающийся рост госдолга республики «путем в никуда от безысходности». «Нужно понимать, что есть еще долги муниципалитетов, а они все глубоко дотационные. Если республика не поможет, им нечем отдавать их. Нельзя делать вид в этой ситуации, что все нормально. Один только пример: за 2022 год налог на прибыль, поступающий в бюджет республики, упал на 20% по сравнению с 2021 годом. Существенную часть этого налога платят наши нефтяники. Сейчас из-за санкций их доходы снизятся»,— отмечает эксперт.

По ее мнению, депутатам Госдумы и сенаторам от республики необходимо выйти с обращением в Минфин России, чтобы заключить дополнительное соглашение с минфином республики о списании хотя бы тех кредитов, которые были выделены на ликвидацию последствий взрывов при детонации снарядов в селе Пугачево в 2011 году и засухи 2010 года.

«Без пересмотра межбюджетных отношений и роста пропорций налоговых отчислений в бюджет Удмуртии проблему роста госдолга не решить»,— говорит Софья Широбокова.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что в целом рост госдолга в 2022 году в Удмуртии — это вынужденная мера на фоне роста расходов региона на социальные выплаты, увеличения расходов для поддержки МСП, а также для финансирования различных государственных программ.

«Увеличение госдолга Удмуртии до рекордных значений в текущем году, помимо кассового разрыва, объясняется еще и снижением экспортных доходов регионов от продажи энергоресурсов в декабре-январе на фоне падения их стоимости на мировых рынках из-за введения эмбарго»,— говорит эксперт.

Он также указывает на то, что регион, согласно заверениям республиканских властей, активно привлекает заимствованные средства на реализацию национальных проектов и развитие инфраструктуры для бизнеса. «В целом ситуация не самая радужная, так как долг на 4% превышает доходы региона, а значит если он не будет снижен, то Минфин может ввести внешнее управление, чтобы контролировать все доходы и расходы. Учитывая, что в прошлом году все коммерческие заимствования были полностью погашены из федерального бюджета под льготное финансирование, а просроченная задолженность по госдолгу и расходам на его обслуживание отсутствует, регион может рассчитывать на дополнительный трансферт от правительства, чтобы свести расходы и доходы и избежать внешнего управления»,— полагает господин Чернов.

Михаил Красильников